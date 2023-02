Ich habe mit Mode und Style ungefähr so viel am Hut wie Donald Trump mit der Wahrheit. Präsentieren sich mir im Netz also Fashion-News, juckt mein Finger nicht sonderlich, um auf derartige Artikel zu klicken. Bei folgender Nachricht war die Verlockung aber zu groß: "Panera führt BAGuette ein, um neue getoastete Baguette-Sandwiches zu bewerben." Kurz: eine schicke Handtasche, designt fürs Ausführen eines Sandwiches. Klingt beim ersten Lesen eher nach einem Aprilscherz. Der ist aber ja noch einige Wochen entfernt.

Anscheinend meint es das Unternehmen aber ernst. Die erste Version der offenbar legendären "Baguette" kam bereits 1997 von Fendi auf den Markt. Dass diese Version aber nicht zum stylischen Herumtragen von Brot gedacht war, können Sie in diesem Artikel von Kollegin Simone Rendl nachlesen.

Die grüne Göttin, die Käse schmelzt

Die Panera Bread Company ist übrigens eine amerikanische Kette, die Bäckerei-Cafés in den Vereinigten Staaten und Kanada betreibt. Letzten Monat stellte Panera sein neuestes Menüelement vor. Getoastete Baguettes, die in den Cafés im ganzen Land erhältlich sind. Die üppigen Teile kosten ab 9,99 Dollar pro Stück und werden in drei Varianten frisch zubereitet: "Green Goddess Caprese Melt", "Peperoni-Mozzarella-Schmelz" und "Smoky Buffalo Chicken Melt".

Die vor wenigen Tagen vorgestellte BAGuette soll jetzt genau für diese Sandwiches das ultimative Accessoire sein. Bei der Panera-BAGuette dreht sich laut Aussage des Herstellers alles um Stil und Funktion – die Zwölf-Zoll-Tasche ist im Panera-Grün gehalten und offensichtlich für alle gedacht, die einen Farbakzent in ihrer Garderobe suchen. Das stilvolle, strukturierte Accessoire verfügt über ein geprägtes Muster und einen Magnetverschluss mit Fahne sowie einer individuellen Metallschnalle mit "P".

Man kann die schicke Handtasche natürlich auch mit anderen Dingen befüllen © Noah Fecks/Panera

Wer diese Handtasche in die Finger bekommen möchte, sollte sich beeilen. Derzeit läuft eine Vorbestellung für die BAGuettes, die am 7. Februar gestartet ist. Die ersten 500 Glücklichen, die ein Tascherl für nur 39,50 Dollar plus Steuern ergattern können, werden die neuen Toasted Baguette Sandwiches mit sich herumtragen können. Außerdem kann man sie auch als normale Tasche verwenden.