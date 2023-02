Ana Roš ist die einzige Köchin Sloweniens, die mit zwei Michelin Sternen ausgezeichnet wurde. Mit ihrem Restaurant Hiša Franko in Kobarid ernannte sie "The Wold's 50 Best Restaurants" zur besten Küchenchefin der Welt. Bereits letztes Jahr eröffnete sie in Ljubljana eine Bäckerei, für deren Teigwaren die Kunden Schlange stehen. Seit Samstag setzt Roš mit einem Pop-up-Restaurant im Hotel "Slon" einen weiteren kulinarischen Fußabdruck in Sloweniens Hauptstadt. Drei Monate lang kann man in "Ana in Slon" Gerichte mit deutlicher Handschrift ihres Gourmet-Tempels "Hiša Franko" genießen. "Ich freue mich sehr darauf, denn das Bistro 'Ana in Slon' wird ein super funky Pop-up-Restaurant im Zentrum von Ljubljana, mit dem Charme des gastfreundlichsten Hotels der Stadt und meiner Kochphilosophie. Die Kunden erwarten lokale Zutaten, intensive Aromen und eine entspannte Umgebung", erzählte Roš der slowenischen Tageszeitung Delo bei der Eröffnung.