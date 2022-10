Sein Name ist seine Marke. Und ganz egal wie das alles in den kommenden Tagen und Wochen ausgeht: Alleine vom aktuellen Imageschaden wird sich die Marke Schuhbeck nicht mehr erholen können. Viel aufzudecken gibt es da derzeit vor Gericht nämlich nicht. Es liegt alles offen. Die Forderungen von Gläubigern sollen sich mittlerweile auf mehr als 14 Millionen Euro belaufen, wie das Magazin „Stern“ berichtet. Die Anklage wirft dem Gastronom 25 Fälle der Steuerhinterziehung und versuchter Steuerhinterziehung vor. Zum Auftakt des Prozesses belastete ein früherer Mitarbeiter Schuhbeck schwer.

© AFP/CHRISTOF STACHE

Kurz zusammengefasst: Schuhbeck soll in zwei seiner Restaurants Einnahmen verschleiert und auf diese Weise hohe Beträge am Staat vorbeigeschleust haben. In einem seiner Restaurants mit Hilfe eines eigens dafür entwickelten Computersystems. So sagt es die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

Aufstieg und Absturz eines Spitzenkochs

Düstere Wolken hängen also über dem Lebenswerk des Kochs. Und dieses Lebenswerk konnte sich bis vor ein paar Jahren durchaus sehen lassen. Wenn man es nämlich schafft im Münchner Zentrum mehr oder weniger einen ganzen Platz sein eigen zu nennen, dann hat man in seiner Karriere definitiv einiges richtig gemacht. Deswegen wird Alfons Schuhbeck in der Weisswurst-Metropole auch "Platzl-Hirsch" genannt. Weil er am Münchner Platzl, wo auch das Hofbräuhaus steht, so viele Restaurants und Geschäfte hat.

© imago stock&people

Die Karriere des 73-Jährigen ist durchaus beeindruckend. Im bayerischen Traunstein als Alfons Karg geboren, kam er in den jungen wilden Jahren als Rockmusiker in Kontakt mit Gastronom Sebastian Schuhbeck. Dieser adoptierte ihn und aus Alfons Karg wurde Alfons Schuhbeck. Der Entschluss reifte Koch zu werden und so sammelte er weltweit Erfahrungen um das Handwerk zu perfektionieren. London, Genf oder Paris waren dabei die lehrreichen Stationen.

1980 übernahm er den Betrieb seines Ziehvaters. Die Wanderjahre machten sich bezahlt, denn sein Essen wurde für die Prominenz von Salzburg bis München zum absoluten Geheimtipp. Aus dem Wirtshaus schuf er ein Restaurant, das mit den bekanntesten Edelschuppen mithalten konnte. In dieser Zeit bekam Schuhbeck seinen Ruf als „Promikoch“, sowie seinen ersten Michelin-Stern, den er lange hielt.

© ZDF

Das war dem umtriebigen Koch aber noch lange nicht genug. Und so gründete er Ende 90er Jahre das gastronomische Unternehmen Schuhbecks am Platzl. Dazu zählten das Restaurant Orlando, ein Weinbistro, ein Partyservice, eine Kochschule, ein Gewürzladen, ein Teeladen, ein Schokoladenladen und eine Eisdiele. Es folgten noch viele weitere kulinarische Projekte, dutzende Kochbücher und auch nicht kulinarische Unternehmungen. Am erfolgreichsten war der launige Küchenchef aber im TV.

© EPA (Ulrich Perrey)

TV-Koch der Nation

Seit den 90ern ist er im Bayerischen Rundfunk in der Kochsendung „Schuhbecks“ zu sehen. Er wurde in den darauf folgenden Jahren zum Star vieler Kochsendungen und Talkshows und dadurch ein Haushaltsname in ganz Deutschland. Wenn man ehrlich ist, wurde das Genre „Kochshow“ in Deutschland mit Schuhbeck erstmals um einen Profikoch bereichert.

Darstellungstalent und Granteln gleichermaßen schienen den deutschen TV-Sehern zu gefallen. Schuhbeck war mehr oder weniger ein Trendsetter. Was heute Mälzer und Co. in neuen Sendeformaten umsetzen, hat er Jahre davor gestartet. Er wagte es als Sternekoch in die Breite zu gehen, Haushaltsküche zu präsentieren und ins Showgeschäft einzusteigen.

© leodolter

Der Pate unter den Gewürzmeistern

Abseits der glitzernden Welt der Unterhaltung hat er in kulinarischer Hinsicht vor allem einen Trend gesetzt: neue, exotische oder anders zusammengestellte Gewürze zu verwenden. Lange Jahre galt er als der deutsche Gewürzpapst. Um 2005 startete er mit einem Gewürz­laden in seinem Münchner Restaurant, der über die Jahre zu einer Zwei-Etagen-Verkaufsfläche plus Internetshop angewachsen ist. "Der Produktvertrieb hat den Umsatz in meinen Restaurants schon lange weit, weit hinter sich gelassen", verkündete Schuhbeck einst.

Damals schien die finanzielle Welt anscheinend noch in Ordnung. Nun ist er in 25 Fällen wegen Steuerhinterziehung und versuchter Steuerhinterziehung angeklagt worden. Das Landgericht München I nennt ironischerweise das Verfahren gegen den Koch nach dessen gerne verwendeter Zutat „Ingwer“. Der Prozess soll bis zum 22. Dezember andauern, es sind 18 Verhandlungstage angesetzt. Bei einer Verurteilung droht ihm Gefängnis.