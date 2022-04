Mit Rezept & Video. Der Star der Frühlingsküche ist zurück und wird am Besten ohne viel Drumherum genossen. Die 84-jährige Haubenköchin Gingi Peez-Petz zeigt wie man Spargel einfach, aber aromatisch veredelt.

Ich koche nicht, damit ich jung bleibe. Ich koche, damit ich alt bleibe!“, schmunzelt Gingi Peez-Petz und das Funkeln in den Augen steckt einen unmittelbar mit ihrer Lebensfreude an. Spargel steht bei unserem Besuch im Sausaler Restaurant „Zur Hube“ am Programm der 84-jährigen Köchin. Und wenig überraschend: Vor allem Grüner Spargel ist ein erstklassiges Jungbrunnen-Gemüse.