Mit Rezept & Video. In nur zehn Minuten zur Delikatesse: Ein Klassiker der französischen Küche feiert am Wörthersee ein Comeback. Schneckenzüchter Christoph Salanda zeigt, wie sie am besten schmecken.

Mehr als 100 Kärntner Restaurants, Buschenschenken und Almhütten wurden in diesem Jahr bereits vom „Slow Food Kärnten Guide 2022“ mit den begehrten Schnecken ausgezeichnet. Doch gibt es in Krumpendorf am Wörthersee einen genussfreudigen Feinschmecker, der die gschmackigen Weichtiere gleich direkt auf den Teller bringt.