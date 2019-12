Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schürze umbinden, Hände waschen nicht vergessen: Ist der Vanille­zucker erst einmal im Teig, beginnt das große Kneten © (c) Alexander Danner

Frau und Herr Österreicher greifen in der Vorweihnachtszeit nur zu gerne in die Keksdose. Der hellste Stern am Mehlspeisenhimmel? Ganz klar: das Vanillekipferl. Und: Die Österreicher setzen auf Eigenproduktion. Ein Drittel der Menschen hierzulande backt laut IMAS-Umfrage die Weihnachtskekse selber.



Aber was braucht es eigentlich für das perfekte Vanillekipferl? Diese Frage haben ­sich unsere Kinderreporter Sarah (6) und Paul (10) von der Kleinen Kinderzeitung gestellt. Auf der Suche nach Antworten hat es die beiden in die Grazer Giradigasse verschlagen. Um genau zu sein in Kristinas Meisterkonditorei. Was ihnen dort vor die Linse (und in die Backschüssel) gekommen ist, sehen Sie in dem folgenden Video. Wir wünschen beste Unterhaltung!