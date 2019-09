Facebook

Wie schmeckt Obst aus der eigenen Region? Es schmeckt schon deshalb besser, weil wir wissen, dass diese Äpfeln, Birnen und Zwetschken, die zurzeit geerntet werden, nicht Tausende Kilometer zurückgelegt haben, bis sie in unserem Einkaufskorb landen. Der Koch Andoni Luis Aduriz sagt, jedes Mal, wenn wir essen, sei dies eine Entscheidung, die wir uns gegenüber treffen und darüber, wie wir uns in dieser Welt bewegen. Eine klare Aufforderung, zur Erntezeit das Obst aus der eigenen Region in der Küche zu verwerten. Wie beispielsweise für einen kaum mehr zu übertreffenden Zwetschkenkuchen, ein Rezept von Leserin Elisabeth Adam, das mit vielen anderen köstlichen Rezepten der Leserinnen und Leser im neuen Magazin „Unsere liebsten Kuchen & Torten mit Äpfeln, Birnen, Zwetschken“ aufscheint. Wie auch ein köstlicher Apfelkuchen mit Marzipangitter von Gertrude Galler oder eine Apfel-Polenta-Torte von Leserin Helga Baumhackl, deren Rezepte von einer Jury unter unzähligen Einsendungen für das neue Magazin ausgewählt worden sind und schwer zu übertreffen sind.

Von Apfelmusschnitten mit Nüssen, Schokoladentorte mit Birnen, Zwetschkenschaumtorte, glutenfreie Apfel-Mohn-Torte, Apfeltorte mit Haferflocken bis zur Rotwein-Birnen-Torte: Alle Torten und Kuchen wie auch Nachspeisen wie Apfelknödel mit Mostschaum oder ein Topfen-Apfel-Schmarrn wurden von Seminarbäuerinnen, Kochprofi Franz Labmayer von den Tourismusschulen Bad Gleichenberg sowie Kochartist Gottfried Bachler aus Althofen nachgebacken. „Die Apfelknödel mit Gewürzragout und Mostschaum und einige andere habe ich in meine Karte übernommen“, zeigte sich Bachler begeistert.

Unsere liebsten Torten & Kuchen mit Äpfeln, Birnen, Zwetschken. 64 Seiten, 9,90 Euro. Erhältlich in Trafiken, Büros der Kleinen Zeitung und bei Spar. Mit Gutschein (auf kleinezeitung.at/kulinarik) bei Spar um 4,90 statt 9,90 Euro.