Will keine Veganer als Gäste: Starköchin Ana Roš © KK

Hinter ihrem Restaurant und Hotel Hi(s)a Franko hat Ana Ro(s) ihren Garten angelegt. „Wie im So(c)atal üblich auf Felsstufen“. Mit unzähligen Kräuterarten. Genüsslich reicht die Weltköchin rosa Blüten des Gurkenkrauts, Borretsch, zum Schmecken: „Ein köstlicher Duft, wie Austern.“ Vor der Kuhweide daneben setzen wir uns zum Interview.



Werden Sie noch lange Fleisch auf der Menükarte haben?

Anna Roš: Ich werde Fleisch auf der Karte haben, denn sie soll die Ingredienzien der Region widerspiegeln. Und wie wir diese nachhaltig bearbeiten und die Saison berücksichtigen, wie man es hier gewohnt ist. Mir ist aber klar, warum Sie das fragen.



Weil Fleisch als Klimakiller im Visier ist und Erwärmung den Planeten bedroht. Was denken Sie?

Bei mir haben der Vereinten Nationen angefragt, ob ich gemeinsam mit anderen Chefs eine globale Strategie mitentwickeln möchte, wie man mit Natur und Nahrungsmitteln umgeht, damit unsere Erde in 30 Jahren noch erhalten ist und wir außerdem den Hunger bekämpfen. Man steckt in einer Krise, sodass mich gleich zwei UNO-Abteilungen kontaktierten, so wie Virgilio Martínez (2017 als weltbester Koch ausgezeichnet, Anm.), der in seinem Restaurant Central in Lima in Peru nach dem lokalen Prinzip kocht, alle 1000 Höhenmeter jeweils die in der Höhe vorkommenden Ressourcen zu nutzen. Ich musste leider absagen, denn ich arbeite hier bis zu 18 Stunden am Tag. Sie meinten bei der UNO, unser Hiša Franko würde als System gut funktioniert.



Wie legen Sie es an?

Zuallererst sind wir lokal. Nicht alles ist planetenschonend, aber es fußt auf Tradition. Auf der Karte steht nicht viel Fleisch, denn auch vor 100 Jahren haben hier in der Gegend die Leute kaum einmal pro Woche Fleisch gegessen. Sie hatten drei Kühe und solange diese Milch gaben, wurden die nicht geschlachtet. Wir nehmen daher nur Fleisch von alten Rindern. Lämmer und Ziegen, deren Fleisch wir nutzen, putzen den Waldboden, wie es die Natur benötigt.



Wie essen Sie persönlich?

Ich esse so wie auf unserem Menü nie Fleisch als Hauptspeise. Heute zum Beispiel viel Polenta mit etwas Rindsragout darüber. Polenta war das Essen, das Rindsragout die Würzung. Wir brauchen Fleisch und Fisch für die Ernährung, weil wir nicht alles auf dem Planeten mit Gemüse substituieren können. Wissen Sie, wie viel Emissionen heute die Gewächshäuser machen? Wenn jeder Mensch so isst, wie man vor 100 Jahren aß, wird unser Planet sicher sein.

Zur Person Ana Roš wirkt in Slowenien. Die wurde 2017 bei der jährlichen Wahl der 50 besten Restaurants der Welt als „World’s Best Female Chef“ auszeichnet.

Hiša Franko, ihr Restaurant und Hotel nahe Kobarid, liegt im Soša-Tal nahe des Triglav-Nationalparks. Die türkise Soša ist für Kajak und ihre Forellen berühmt.



Ernest Hemingway habe hier, verwundet in Insonzoschlacht, den Roman „Farwell to Arms“ verfasst.

Ganz ehrlich? Wir nehmen keine Veganer als Gäste an. Aus einem einfachen Grund: Wer ins Sošatal reist, soll die Ressourcen des Tales respektieren, die man hier überall sehen kann. Sind die Einheimischen Veganer? Nein. Deshalb essen wir die Forelle aus der Soša, aber keine Erdbeeren oder Tomaten im Winter. Stattdessen Sauerkraut und viel fermentierte Kost. Wir in Hiša Franko sind nur der lange Arm der Region und dessen, was die Einheimischen tun. Ich war im Jänner bei reichen Leuten, die Veganer sind aus Überzeugung, den Planeten zu schonen, zu einem veganen Dinner eingeladen. Mit chinesischen Pilzen und roten Paprika im Winter. Macht das die Welt besser? Ehe man so einen radikalen Schritt geht - und vegan ist radikal für den Körper und für die Landwirtschaft - muss man das ganze Bild sehen.Sie werden reagieren. Letzte Woche hatten wir als Gäste ein Elternpaar, dessen Kinder beharrlich vegetarisch waren. Wir reden von Achtjährigen, die ein Bewusstsein haben, dass mit dem Globus etwas schief läuft. Aber schief läuft es nur, wenn Kinder jeden Tag Burger mit Fleisch, Pizza mit Fleisch oder Nudeln mit Fleisch bekommen. Dieses Fleisch zerstört den Planeten. Weniger davon ist gut für die Erde und für die Gesundheit. Wir machen heute nach Feierabend Barbecue mit unseren Mitarbeitern, aber die letzten drei Tage hatten wir Gemüse der Saison aus der Region.Das Wichtigste ist, dass die EU nicht generalisiert. Das geht beim Essen nicht. Jede Gegend, sogar jede Mikroregion hat ihre Spezifika. Die Lagune von Grado bis Venedig hat ihre eigenen kleinen Naturgesetze. Da kann man nicht mit einem EU-weiten Recht für Fischen drüberfahren.Bei uns in Slowenien noch weniger. Die EU-Kommission muss die Bedürfnisse der Regionen erkennen und sie auch lokal handeln lassen.Wir spüren sie überall. Heuer bepflanzten wir den Garten im Mai, letztes Jahr im März. Weil die Natur verrückt spielte - mit unnormal viel Regen und Kälte, jetzt Hitze. Dieses Haus hatte einst eine Mühle und immer Wasser, im Vorjahr hatten wir zu wenig für unsere Forellen, das gab es nie seit 100 Jahren.Denken Sie an die Saison und an die Region. Wenn Sie Platz haben, legen Sie einen kleine Garten an, dann sehen sie, was Ihnen die Natur zur richtigen Zeit gibt. Essen Sie, was dem Lebenszyklus der Natur in der Region folgt.