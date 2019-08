Tag der Tomate Warum Österreich ein Paradies für Paradeiser ist

Facebook

Sagt man jetzt Tomate oder Paradeiser? In dieser Frage bestimmt der Standort den Standpunkt (im Süden Österreichs gibt es nach wie vor eine Mehrheit für die Paradeiser. Schließlich leitet sich dieser Name vom „Paradiesapfel“ ab, weil unsere Vorfahren meinten, das aus Südamerika stammende Gemüse könne „Liebeswahn“ auslösen).

Jedenfalls stecken in jeder Tomat... äh.. Paradeiser, die heute aufgrund der Erntehochsaison ihren „Ehrentag“ feiert, 13 Vitamine, 17 Mineralstoffe und viele Antioxidantien - und sie ist mit einem Inlandsverbrauch von 275 Millionen Kilo pro Jahr mit Abstand das beliebteste heimische Gemüse.

Bunte Welt der Paradeiser Hunderte Sorten Paradeiser – vom werden in Österreich kultiviert. Sie lassen sich in fünf Gruppen unterteilen:

Rispen-/Salattomaten.

Mit ihrer Hauptsorte „Albis“ waren sie lange Zeit die beliebtesten Paradeiser in Österreich. Vorzüglich für Salate geeignet. Rispe sorgt für intensives Aroma.

Cocktailtomaten.

Kein, rund, süß. Cocktailtomaten (auch Cherrytomaten genannt) haben sich an die Spitze der Beliebtheit gemausert. Enthalten weniger Wasser, mehr Fruchtzucker. Gut für Snacks.

Flaschentomaten.

Die typische Mittelmeertomate. Besonders dickes Fruchtfleisch, wird häufig in Tomatenkonserven verarbeitet. Berühmte Sorte: „San Marzano“.

Datteltomaten.

Wegen ihrer Form zum Teil auch Pflaumentomaten genannt, zählen sie zur kleineren, sehr süßen Tomatengruppe. Charakteristisch: viel Fruchtfleisch, dünne Schale.

Fleischparadeiser.

Lange nicht den Normen des Handels entsprechend, erleben sie (bekannteste Sorte: „Ochsenherz“) hierzulande wieder einen Boom. Sehr aromatisch aufgrund der langen Reife. Können bis zu 1 Kilo schwer werden.

Tipps Tomaten verlieren in der Kälte ihr Aroma. Daher: nicht in den Kühlschrank!

Vor allem im Stielansatz und in der Rispe enthalten Tomaten Solanin - das leicht giftig ist. Den grünen Ansatz rausschneiden ist empfehlenswert.

Obst und Gemüse von Tomaten fernhalten! Ihr Reifegas Ethylen lässt Obst daneben schneller verderben.

In den letzten 15 Jahren hat sich hierzulande der, was auf die ganzjährige Verfügbarkeit des Nachtschattengewächses zurückzuführen ist (Nicht nur durch importierte Ware, heimische Großproduzenten wie Frutura für Spar und Zeiler für Rewe produzieren auch schon das ganze Jahr hindurch). Dennoch stammt hierzulande insgesamt immer nochverpackt ist.Paradeiser sind übrigensnicht nur am Teller das Lieblingsgemüse der Österreicher, sondern auch im Garten. 69 Prozent bauen laut aktueller Rollama-Studie Paradeiser entweder selbst an oder stellen sich zumindest eine früchtetragende Pflanze aus dem Gartenmarkt auf den Balkon.