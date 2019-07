Susanne kocht mit ...Franziska Treiber: Vegetarische Kraftbrühe

Facebook

Franziska Treibers vegetarische Kraftbrühe © (c) Weichselbraun Helmuth

Der Familienbetrieb Biohof Naturzeit Faakersee von Karina und Manuel Fischer zeigt eines klar: Hier wird Wert auf „Urlaub zu Hause“ gelegt, wie beide betonen. In dritter Generation wurde ihnen der Biohof von Franz und Franziska Treiber übergeben. Letztere werkt noch fleißig in der Küche mit und ist, wie alle betonen, eine der Seelen des Hauses.

In der Naturküche wird besonders auf Bio-Qualität aus dem eigenen Anbau Wert gelegt. Vollwertige Zutaten gab es auch bei der Zubereitung der vegetarischen Kraftbrühe. Gemüseabfälle sind die Basis dafür. Schalen und Abschnitte von Karotten, Pastinaken, der Strunk von Brokkoli und Paprika und alles, was sonst noch entsorgt werden würde, landet in dieser Suppe.

Tipps für den Dampfgarer Das Ziehenlassen der fertigen Grieß- oder Buchweizennockerl übernimmt gerne der Dampfgarer. Abgedeckt bei 100 Grad Celsius für zehn Minuten, empfielt "Die Dampfgarerin". So erreichen Sie mich: diedampfgarerin@kleinezeitung.at

Kraft und Geschmack geben weitere Zutaten wie Dinkel, Gewürznelken, Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Fenchel und Kümmel, aber auch Blattgrün vom Liebstöckel, Petersilie, Sellerie oder Pastinake. Franziska Treiber ist vom Geschmack dieser Suppe überzeugt – sie zieht sie jeder Fleischbrühe vor.

Als Einlage hat sie zweierlei zu bieten. Einerseits die klassischen Grießnockerl, andererseits die geschmacksintensiven glutenfreien Buchweizennockerl. Die Zubereitung ist unkompliziert und Franziska Treiber erklärt mit Augenzwinkern: „Während die Suppe zieht und die Nockerlteige rasten, würde sich einiges an Hausarbeit erledigen lassen.“ Serviert wird die vegetarische Kraftbrühe dann mit einem Schuss Olivenöl und frischen Kräutern. Die Kräuter kommen dabei natürlich auch aus dem eigenen Garten. Ein besonderes Essen, das glücklich macht. Susanne Kuttnig-Urbanz und Franziska Treiber Foto © (c) Weichselbraun Helmuth

Rezept: vegetarische Kraftbrühe mit Grießnockerl

Zutaten: (für ca. 2 l Suppe und 12 Grießnockerl):

Für die Suppe Schalen von 4 Karotten, 4 Pastinaken, ½ bis 1 Sellerie, Schalen von zwei Zwiebeln, Strunk von 2 Brokkoli, Strunk von 1 bis 2 Paprika, rund 2 l Wasser. Gewürze: ½ Tasse Getreidekörner (z. B. Dinkel), 1 EL Fenchel ganz, 1 EL Kümmel ganz, 3 Gewürznelken, 1 Lorbeerblatt, Pfefferkörner nach Geschmack, Blattgrün vom Liebstöckel, Petersilie, Sellerie (auch Stiel), Pastinake (auch Stiel)



Für die Grießnockerl: 80 g Grieß, 1/8 l Wasser oder Milch, 30 g Butter, 2 Eier, Salz

Zubereitung:



1. Für die Suppe das Gemüse waschen und schälen. In den Suppentopf kommen nur Reste/Abschnitte. Das geschälte Gemüse für die Zubereitung anderer Gerichte verwenden. Nun die Abschnitte mit den Gewürzen und dem Blattgrün ergänzen, mit Wasser auffüllen. Die Suppe aufkochen lassen, dann für eine Stunde bei niedriger Temperatur mit geschlossenem Deckel ziehen lassen. Suppe abseihen und mit Olivenöl und Salz würzen.

2. Für die Grießnockerl die Milch mit Butter und etwas Salz aufkochen lassen. Nun den Grieß einrieseln und so lange einkochen lassen, bis ein Breiklumpen entsteht. Zur Seite stellen und abkühlen lassen. Danach unter den abgekühlten Grießbrei zwei Eier einrühren und wieder etwas rasten lassen. Inzwischen Wasser in einem Topf aufkochen lassen, Temperatur reduzieren. Vom Teig Nocken abstechen, rund 10 Minuten ziehen lassen.

3. Anrichten. Grießnockerl gemeinsam mit der vegetarischen Kraftbrühe anrichten und mit frischen Kräutern garnieren.

Buchweizennockerl Foto © (c) Weichselbraun Helmuth

Variante mit glutenfreien Buchweizennockerln

Zutaten (für ca. 12 Nockerl): 150 g Buchweizenmehl, 2 Esslöffel Olivenöl, ½ Teelöffel Salz, 1 Ei, ca. 8 Esslöffel Wasser

Zubereitung:

1. Für die Buchweizennockerl das Buchweizenmehl, etwas Salz, 1 Ei, Olivenöl und mit Wasser zu einem Teig rühren. Zur Seite geben und so lange ziehen lassen bis kleine Blasen entstehen.

2. Inzwischen Wasser in einem Kochtopf aufkochen lassen und danach die Temperatur reduzieren. Vom Buchweizenteig Nocken abstechen und für ca. 8 Minuten im Wasser ziehen lassen.