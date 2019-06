Facebook

Weinbau in der Steiermark: Mehr große Jahrgänge, aber auch größere Gefahren durch Wetterextreme © A. Karnholz - stock.adobe.com

Wie das Wetter heute, am großen Tag des steirischen Weins am Pogusch sein wird, bleibt abzuwarten. Laut Wunschprogramm sollte den ganzen Tag die Sonne scheinen. Auch auf den österreichischen Weinbau sollen „sonnige Zeiten“ zukommen, bei all den Wetterkapriolen, die noch zu erwarten sind. So stellte etwa Herbert Formayer vom Institut für Meteorologie und Klimatologie der Uni für Bodenkultur Wien schon vor Jahren die Prognose, dass sich der Weinbau in Österreich bis zum Ende des 21. Jahrhunderts massiv ausweiten und bis weit über 1000 Meter Seehöhe möglich sein werde.