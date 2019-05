Gemüsesteak? Immer her damit! Zwei köstliche vegetarische Grillrezepte von Dreihaubenkoch Paul Ivic - würziges Karfiolsteak und Mais mit Honigbutter.

Mais vom Grill und andere köstliche vegetarische Gemüsevarianten © (c) ricka_kinamoto - stock.adobe.com

Tandoori-Karfiolsteaks

Zutaten (für 3 Personen): 1 Karfiolkopf, 5 EL Joghurt (mind. 3,5 Prozent Fettanteil), 1 TL von der Lieblingscurry-Mischung, 1 TL Kurkuma, 1 TL Paprikapulver, Meersalz, Pfeffer, Öl zum Bestreichen. Dazu passt Mango-Relish.

Zubereitung: Karfiol mit Stamm in ein Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Joghurt und Gewürze verrühren, Karfiolscheiben zwei Stunden darin marinieren. Entweder direkt auf den leicht eingeölten Grillrost oder auf einer mit Öl bepinselten Alufolie auf den Grill legen. Beidseitig braten. Mit Mango-Relish servieren.

Mais mit Honigbutter

Gegrillter Jungmais mit Zwetschgen & Pistazien

Zutaten (für 4 Personen)

Für den Mais: 4 frische Maiskolben, Kokosmilch, Butter und Honig zum Bestreichen, 3 Zweige Zitronenthymian. Für die Zwetschgen: 60 g Feta, 40 g Pistazien, 2 Zwetschgen, grob gehackter Kerbel, Meersalz, Pfeffer. Für die Marinade: 1 EL Sherryessig, 2 EL Pistazienöl (alternativ Nussöl), 1 Prise Meersalz, Honig nach Bedarf.

Zubereitung: Maiskolben (am Vortag) 10 Minuten in einer 1 : 1-Mischung aus Kokosmilch und Wasser kochen. Abtropfen lassen, kalt stellen. Ausgekühlt halbieren. Den Feta in Würfel schneiden, Pistazien von der Schale befreien, Zwetschgen entkernen und vierteln. Alles vermengen und mit Kerbel, Meersalz und Pfeffer abschmecken. Für die Marinade: Essig, Öl und Salz verrühren, bei Bedarf mit Honig süßen. Die halben Maiskolben mit Butter und etwas Honig bestreichen, mit dem Thymian auf den Grill legen, bis sie Farbe nehmen. Auf Teller legen, gut mit der Zwetschgen-Feta-Mischung bedecken. Marinade leicht erwärmen, darübergeben.

Paul Ivic' Tipp: Mais und Marinade kann man am Vortag vorbereiten.

Zur Person Paul Ivic ist der erste Koch Österreichs, dem für vegetarische Küche drei Hauben verliehen wurden. Mehr Infos unter:

www.tian-restaurant.com Buchtipp: Meine vegetarische Sommerküche. Grillen, Picknick und Feste im Freien. Paul Ivic,

Brandstätter, 25 Euro

Meine vegetarische Sommerküche: Grillen, Picknick und Feste im Freien. Foto © Brandstätter