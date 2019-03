Europas erstes Unterwasser-Restaurant "Under" hat am Mittwoch im norwegischen Lindesnes seine Schleusen geöffnet.

Im norwegischen Lindesnes kann man im "Under" unter Wasser speisen © (c) APA/AFP/NTB Scanpix/TOR ERIK SCHRODER (TOR ERIK SCHRODER)

Am südlichen Zipfel von Norwegen, in Lindesnes, hat am Mittwoch das erste Unterwasser-Restaurant Europas geöffnet. Es trägt den Namen "Under", das im Norwegischen auch soviel wie "Wunder" heißt.

