Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Macallan-Destillerie in Craigellachie: Eichenfässer © (c) Mark Power/Magnum Photos (Mark Power/MAGNUM PHOTOS)

Der Weg ist das Ziel - zumindest, wenn man in den Norden Schottlands aufbricht. Es geht Richtung Speyside, in jene Region rund um den Fluss Spey, an dessen Tropf rund 50 Whisky-Brennereien hängen. Zottelige Rindviecher, knuddeldicke Schafe und Ruinen wie vom Highlander persönlich verlassen – unweigerlich drosselt man das Tempo, um die Schönheit der Landschaft in sich aufzusaugen.

Nebel steigt auf und in der Ferne taucht schemenhaft eine Hügelkette auf. Nur dass hinter den „Hügeln“ in Wirklichkeit eine äußerst komplexe Dachkonstruktion steckt. Und dass unter diesem Dach einer der besten Whiskys der Welt produziert wird.

„The Macallan“ hat Weltruf. Nicht etwa, weil ihn James Bond in zwei Filmen trinkt. Das Produkt selbst spricht für sich – die Qualität ist herausragend und vielfach preisgekrönt, die handwerkliche Kunst dahinter vollendet. Schon Autor Robert Louis Stevenson nannte Whisky schlicht „king o’drinks“, den König unter den Drinks. Lange bevor er den Rum entdeckte, zur Feder griff und mit der „Schatzinsel“ weltbekannt wurde. Doch welches Schloss die Macallan-Destillerie ihrem König hier in Craigellachie erbauen würde, hätte er sich wohl nie träumen lassen.

Unter vier der „Hügel“ erstrecken sich die Kupferkessel der Destillerie. Knapp 27 Meter misst die Höhe unter der größten Kuppel des Besucherzentrums. Ein Link zur Heimat: Etwa 380.000 Einzelteile des gewaltigen Holzdaches wurden in Österreich gefertigt. Binnen fünf Monaten fügte man die Teile dann in Schottland zusammen.

Abgekapselt von dem Besucherstrom reift der Macallan in Sherry-Eichenfässern aus eigener Produktion. Er schmeckt niemals rau, scharf oder eckig wie so mancher Whisky von den Inseln. Nie so, als würde man eine Handvoll schottische Oberfläche mit den Zähnen abkratzen. Im Gegenteil. Er schmiegt sich rund und weich an den Gaumen, gibt honigsüßen und Zitrusnoten, Karamell, Rosinen und Zimt ein gemeinsames Zuhause.

Leitfaden Verkostung Schon Bond, James Bond, trank Macallan M - allerdings hurtiger, als es ihm gebührt.

So kostet man Whisky richtig:

Glas. Am besten eignet sich ein dünnwandiges, bauchiges Glas, das sich nach oben verjüngt und am Rand leicht nach außen gewölbt ist. Die Eiswürfel bleiben im Kühlfach, genossen wird Single Malt zimmerwarm.

Optik. Zunächst wird das Glas leicht gekippt, mit einem kurzen Schlenker sorgt man dafür, dass die Flüssigkeit sich im Glas dreht. Dann hält man es wieder gerade und achtet auf Farbe und Schlieren – sind sie stark ausgeprägt, ist der Alkoholgehalt vermutlich höher und der Whisky sollte recht vollmundig sein.

Geruch. Langsam das Glas zur Nase führen und schnuppern. Zwischendurch immer wieder schwenken – das Aroma verändert sich im Laufe der Zeit.

Geschmack. Wenn man einen ersten Eindruck gewonnen hat, wird verkostet. Langsam einen Schluck im Mund verteilen und nachschmecken: Ist der Whisky trocken, salzig, torfig ...? Und hinterlässt er nach dem ersten Schluck Schärfe, Süße, Rauch ...?

Der Macallan ist ein stilles Getränk. Fast könnte man meinen, er strahle auch im Glas noch die Ruhe aus, die ihm in den Jahren im Eichenfass so gut bekommt. Auch wenn es rund um den Whisky mitunter recht turbulent zugeht. Etwa bei einerwie der im Oktober 2018. Als eine seltene, 60 Jahre alte Flasche Macallan Valerio Adami 1926 in Edinburgh für den bislang höchsten Preis in der Geschichte – 947.000 Euro – verkauft wurde. Darauf - und auf die neue Destillerie - einen Toast.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.