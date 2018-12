Facebook

© (c) Getty Images/EyeEm (Piotr Marcinski / EyeEm)

Karl Eschlböck ist am 8. Dezember in der Früh nach neunmonatiger schwerer Krankheit still und leise im Kreis seiner Familie gestorben. Das berichten die Salzburger Nachrichten in ihrer Online-Ausgabe.

Seinen kulinarischen Ruhm begründete er im Restaurant "Mein Plomberg" und in den USA wurde er in Los Angeles als Küchenchef des "Regency Club" für seine Kochkunst bewundert. Sein Handwerk lernte der in bescheidensten Nachkriegs-Verhältnissen in Wien aufgewachsene Eschlböck unter anderem bei Paul Bocuse.

Der modernen Küche stand er bis zuletzt skeptisch gegenüber. Als etwa alle Welt die Molekularküche bewunderte, meine er nur trocken: "Sie wird ihrer Natur gemäß im Abgang explodieren..."

Kochlegende Karl Eschlböck nach schwerer Krankheit verstorben https://t.co/qo10Y8X6Oo pic.twitter.com/Z7h5ac6krU — SN aktuell (@sn_aktuell) 8. Dezember 2018

Er war jener der die grosse Küche nach Österreich brachte. Er war der Grund warum ich zu kochen begann. Karl war Pionier und ein ganz Grosser! Zu wenig gehuldigt! Brigaden von Köchen verdanken es ihm und keinem anderen .#weltbestesreisfleich und er wusste es selbst! Danke Karl — Sepp Schellhorn (@pepssch) 8. Dezember 2018