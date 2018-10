Kürbiskernöl-Championat Deutschlands höchstdekorierter Koch kürt das beste Kernöl

Harald Wohlfahrt, der 25 Jahre hindurch mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde, führt morgen Dienstag die Riege der Spitzenköche beim Kürbiskernöl-Championat in der LBS für Tourismus in Bad Gleichenberg an.

Harald Wohlfahrt © René Riis

Viele Spitzenköche sind jedes Jahr fix dabei, wenn das beste steirische Kernöl gekürt wird. Beim Kürbiskernöl-Championat in Bad Gleichenberg treten am Dienstag erstmals sogar drei Sterneköche als Starjuroren an: Harald Wohlfahrt, Martin Öxle und Martin Sieberer küren gemeinsam mit Experten und viel Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Sport den Kürbiskernöl-Champion 2018/19. Im Rennen sind die 20 besten Öle jener 126 Produzenten, die in den Jahren 2017 und 2018 die Landesprämierung – geprüft von einer Experten-Jury – erfolgreich bestanden haben.

Wohlfahrt ist mit Abstand Deutschlands höchstdekorierter Koch und gehört seit mehr als drei Jahrzehnten zur Kochelite. „Befreundete Spitzenköche haben mir vom Kürbiskernöl-Championat erzählt. Ich freue mich schon auf spannende und informative Tage in der Steiermark“, verrät Wohlfahrt. Den hohen Erwartungen von Gourmets aus der ganzen Welt mit höchster kulinarischer Qualität zu begegnen, das ist Harald Wohlfahrts stärkstes Markenzeichen. Ein anderes sind die drei Michelin Sterne, mit denen der Spitzenkoch seit 1992 unglaubliche 25 Jahre hindurch ausgezeichnet wurde – als einziger in Deutschland. Unzählige weitere, beste Bewertungen in allen renommierten Restaurantführern kamen hinzu. So wurde er auch von der New York Times zu einem der 10 besten Köche der Welt gekürt.

Mit dabei sind auch die Spitzenköche Harald Irka (Sazianistubn, 3 Hauben), Richard Rauch (GaultMillau-Koch des Jahres, drei Hauben), Martin Sieberer (drei Hauben), Fernsehköchin Lisl Wagner-Bacher (Landhaus Bacher), Wolfgang Kerschbaumer (Südtirol, 1 Haube), Michael Hebenstreit (Eckstein Graz, 1 Haube) Christian Übeleis (eine Haube) und Christof Widakovich. Die Spitze der politischen Vertreter führen Landesrat Johann Seitinger und Landwirtschaftskammer Vizepräsidentin Maria Pein an. ÖSV-Star Conny Hütter, die 99ers-Stars und Eishockeynationalspieler Daniel Oberkofler und Kevin Moderer, Football Nationalspieler und Vizeeuropameister Philipp Sommer, Sänger und Dancing-Star Georgij Makazaria sind ebenso dabei, wie der ESTAG-Boss Christian Purrer, Bürgermeisterin Christine Siegel und das Schneiderwirt- Trio.