© (c) benjaminnolte - stock.adobe.com (Benjamin Nolte / noltemedia)

Die Arbeiterkammer (AK) ließ 50 in- und ausländische Obst- und Gemüseproben auf Schädlingsbekämpfungsmittel untersuchen. Bei 18 von 50 Produkten konnten keine Pestizide fest-gestellt werden. Darunter waren 15 inländische und drei ausländische Produkte. Bei 32 von 50 Proben (64 Prozent) wurden allerdings Schädlingsbekämpfungsmittel nachgewiesen, insgesamt 53 verschiedene Pestizide. In- und ausländische Obstproben waren überwiegend belastet, bei Gemüse waren Rückstände deutlich seltener zu finden. Aber bei keinem Produkt lagen die Rückstände über dem gesetzlichen Grenzwert. Somit wurde keine Probe lebensmittelrechtlich beanstandet.

Kontrolle ist besser

"Konsumenten müssen vertrauen können, dass die Schadstoffbelastung bei herkömmlichen Obst und Gemüse so gering wie möglich ist", sagt AK-Konsumentenschützer Heinz Schöffl. "Die Pestizide lagen zwar nicht über den zulässigen Grenzwerten, trotzdem ist Vorsorge besser als Nachsorge", so Schöffl. Die AK verlangt: "Die bestehenden Grenzwerte sollen überprüft und allenfalls gesenkt werden, da viele Schädlingsbekämpfungsmittel hormonelle Wirkungen haben. Amtliche Untersuchungsergebnisse sollen veröffentlicht werden, etwa im Internet, damit sich KonsumentInnen informieren können. Sind bei Nachkontrollen Missstände noch immer nicht abgestellt, sollen Produkt, Erzeuger und Verkäuferbetrieb veröffentlicht werden."

Wer Pestizide vermeiden will, sollte laut Schöffl eher zu Bioprodukten greifen. "Obst und Gemüse vor dem Essen jedenfalls gut abwaschen, das kann Pestizide zumindest reduzieren helfen", sagt der Experte.

Zum Test

Die AK hat stichprobenartig 50 Produkte bei Billa, Merkur, Interspar, Hofer, Lidl sowie am Naschmarkt, Viktor Adler Markt, Brunnenmarkt und Floridsdorfer Markt in Wien eingekauft. Die Lebensmitteluntersuchungsanstalt Klosterneuburg hat die Obst- und Gemüseproben auf mehr als 700 Einzelstoffe an Pestiziden untersucht, vor allem auf Stoffgruppen wie Organochlor-, Organophosphorpestizide und Carbamate. Es wurde in- und ausländisches Obst und Gemüse gekauft (Marillen, Kirschen, Erdbeeren, Trauben, Äpfel, Salat, Paprika, Gurken, Chinakohl und Paradeiser).