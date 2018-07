Facebook

Süßes vorm Abflug aus pflanzlichen Produkten © (c) EdNurg - stock.adobe.com

Rechtzeitig zur Urlaubszeit hat sich PETA die veganfreundlichsten Flughäfen im deutschsprachigen Raum vorgenommen und ausgezeichnet. Insgesamt sieben Flughäfen aus Deutschland und Österreich sind dem Aufruf der Tierrechtsorganisation in diesem Jahr gefolgt und haben Informationen zu ihrem veganen Sortiment eingesendet. Für das Angebot an pflanzlichen Speisen im Bereich hinter der Sicherheitskontrolle hat PETA jeweils einen bis drei Sterne vergeben.

Der Flughafen Wien konnte sein veganes Angebot im Vergleich zum letzten Jahr ausbauen und erreichte die Höchstwertung von drei Sternen. Neben verschiedenen Obstbechern und Salaten finden sich hier Sandwiches, Antipasti, Gemüse- und Nudelgerichte, Oriental Wrap sowie Süßkartoffelsuppe mit Ingwer und Erdnüssen. In Deutschland punkten Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München, Hannover und Stuttgart mit der Höchstnote.

Das vegane Angebot der Flughäfen wurde nach drei Kriterien bewertet:

1. Die Anzahl der veganen Gerichte, gemessen an der jährlichen Passagierzahl des Flughafens: Hierbei wurden auch doppelt angebotene Speisen berücksichtigt. Werden an fünf verschiedenen Ständen Obstbecher angeboten, so wurden diese als fünf Speisen gewertet.

2. Die Vielfalt der veganen Gerichte: In dieser Kategorie wurden die unterschiedlichen Speisen gezählt. Gab es Obstbecher an fünf verschiedenen Ständen, ging dies mit einem Punkt in die Wertung ein.

3. Die Kreativität der Gerichte: Ein Burger oder ein Linsencurry erhielt mehr Punkte als ein Obstbecher oder ein grüner Salat. Durch Sonderaktionen, die auf eine vegane Ernährung aufmerksam machen, konnten Extrapunkte gesammelt werden. Nicht berücksichtigt wurden Knabbereien wie Chips, Eis, Popcorn oder Schokoriegel.

Alle teilnehmenden Flughäfen bieten im Bereich hinter der Sicherheitskontrolle vegane Gerichte an. Das Angebot an den unterschiedlichen Terminals variiert in der Regel stark, sodass es vom Abreisepunkt abhängt, ob vegane Fluggäste auch satt werden. Nicht-pflanzliche Gerichte sind auf Nachfrage an vielen Stellen auch ohne tierische Inhaltsstoffe erhältlich. Hier - wünscht sich PETA - würde eine deutliche Kennzeichnung veganen Reisenden bei der Orientierung helfen.

Details zur Wertung bei PETA.