Pioniere der verantwortungsvollen Kulinarik standen beim Internationalen Eckart Witzigmann Preis 2018 im Fokus: Diesmal wurde der Preis, den auch Heinz und Heinz Reitbauer vom Steirereck verliehen bekamen, in new York überreicht.

Vergab in New York den Eckart 2018: Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann © (c) HELGE KIRCHBERGER Photography

In New York wurde der internationale Eckart Witzigmann Award ("Eckart") 2018 für nachhaltigen Genuss und Kulinarik verliehen. Namensgeber und Schirmherr des Preises ist Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann. Gemeinsam mit der BMW Group geht der Preis seit 2012 an nachhaltige kulinarische Projekte und verantwortungsvolle Kulinarik.

In den Spring Studios in Manhattan ging der Eckart an Suzanne

Cupps und Danny Meyer (Kategorie Lebenskultur), Astrid Gutsche und Gastón Acurio (Innovation), Christopher Kostow (Große Koch-Kunst) und den Union Square Greenmarket (Kreative Verantwortung). Als Überraschung erhielt auch der Pionier der Greenmarkets Günter Seeger die Auszeichnung. Der Eckart Alumni Preis 2018 ging an Alice Waters.

Im Zentrum des Eckart standen in diesem Jahr kulinarische Leistungen auf den amerikanischen Kontinenten. Maximilian Schöberl, Leiter der BMW Group Konzernkommunikation und Politik sowie Bernhard Kuhnt, Präsident und CEO von BMW Nordamerika empfingen die Gäste in einem frisch erbauten „Farmers Market“ als Hommage an die berühmten New Yorker Märkte und spannten so spannte einen kulinarischen Bogen zwischen der

Neuen und der Alten Welt. Tiffany Persons, Preisträgerin des ECKART 2017 für Kreative Verantwortung, führte als Moderatorin durch den Abend.

Zwei Steirer, Heinz Reitbauer jun. und Heinz Reitbauer sen. vom Steirereck in Wien und am Pogusch wurden 2014 mit dem Eckart ausgezeichnet.