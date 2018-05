Hohe Menge an Alfatoxine Produktrückruf von "Farm Gold Backprofi Mandeln"

In Charge wurde eine zu hohe Menge an Alfatoxine nachgewiesen.

Die Farm Gold Handels GmbH ruft das Produkt "Farm Gold Backprofi Mandeln braun ohne Schale, 1000g Charge: L12308 MHD: 02.2019" zurück. In einer Laboranalyse stellte das Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck in den betroffenen Packungen eine zu hohe Menge an Aflatoxine fest, was als gesundheitsschädlich beurteilt wurde, hieß es in einer Aussendung.

Das Unternehmen betonte, dass die betroffenen Charge nicht zu verwenden ist. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung könne nicht ausgeschlossen werden. Verbraucher, die dieses Produkt gekauft haben, werden gebeten, es nicht zu verzehren. Alle Kunden können das Produkt (mit der entsprechenden Chargennummer) im Handel abgegeben. Der Kaufpreis wird refundiert.