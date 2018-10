Facebook

Wehrhafte Hülle: Maroni © (c) Printemps - Fotolia

Maroni können viel mehr, als nur das Gansl aufwerten. Als Pudding oder Tarte etwa geben sie auch Hauptdarsteller auf dem Teller. Kleines Maroni-Basiswissen:



Sorten: Wer es genau wissen will, sucht sich unterschiedliche Kastanienbäume. Neben der ungenießbaren Rosskastanie finden sich auch zwei essbaren Edelkastanien-vertreter: Esskastanien sind größer als Maroni. In der stacheligen Hülle stecken immer mehrere Früchte. Maroni oder Maronen sind kleiner, aromatischer, herzförmig und zumeist nur zu zweit in der Stachelburg. Die Schale löst sich nach dem Braten leicht ab. Und Dauermaronen fallen nicht freiwillig vom Baum, werden Ende November gepflückt und sind etwas länger haltbar.



Frischetest: Maroni in eine Schüssel mit lauwarmem Wasser kippen. Die an der Oberfläche bleiben, entsorgen. Die anderen kann man nun problemlos wurmfrei zubereiten.



Braten: Es ist wie beim Grillen – jeder hat dabei seine eigene Philosophie. Eine Variante: An der gewölbten Seite kreuzweise einschneiden. Wasser erhitzen und Maroni fünf Minuten lang kochen. Nass in den vorgeheizten Backofen auf ein Backblech legen. Rund 25 Minuten bei 180 Grad braten. Immer wieder mit Wasser besprengen und wenden. Herausnehmen und vor dem Schälen eine Minute mit einem feuchten Geschirrtuch bedecken oder in ein Tuch wickeln und in einem Plastikschüssel zugedeckt drei Minuten schwitzen lassen.

Lagerung: Wer Esskastanien oder Maroni gesammelt hat, lässt sie am besten noch ein bis zwei Tage an der frischen Luift liegen, das Aroma verdichtet sich in dieser Zeit. Danach halten sie sich rund fünf bis sechs Tage, im Kühlschrank etwas länger, sie verlieren aber immer mehr an Aromatik. Dauerkastanien sind die Ausnahme. Sie sind kühl und trocken rund 12 bis 14 Wochen haltbar.

Rezepttipps

Gasierte Maroni Foto © (c) enzo4 - Fotolia

"Pudding wie bei uns zuhause" nach Paul Bocuse:

Für acht Personen: 100 g Butter weich werden lassen. Eine Schüssel ausbuttern und mit Zucker ausstreuen. Die Schüssel umdrehen, auf einen Teller geben und in den Kühlschrank stellen. 500 g glacierte Maroni mit der restlichen Butter in einem Mörser fein zerstoßen. 10 cl Creme fraiche unterrühren, Masse durch ein Sieb passieren und dabei mit dem Löffel nachhelfen. 8 Eidotter unter die Masse rühren. 6 Eiklar zu einem festen Schnee schlagen, unter die Masse heben – nicht rühren! Schüssel aus dem Kühlschrank nehmen, zu 2/3. füllen und in eine tiefe, feuerfeste Form stellen. Wasser erhitzen, in die Form füllen. Wasserbad in den Ofen schieben und Pudding etwa 30 Min. garen (Nadelprobe). Stürzen oder in der Form servieren.

(Aus: "Bocuse in Ihrer Küche", Flammarion)

Maronipudding Foto © (c) Doris Heinrichs - Fotolia

Maronivinaigrette nach Lisl Wagner-Bacher:

4 EL Balsamicoessig, 3 EL Honig und 6 EL Sonnenblumenöl mit verrühren. 60 g gekochte Maroni und 20 g Haselnüsse klein hacken und zugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Passt zu Gans und anderem gebratenen Geflügel ebenso wie zu Blattsalaten.

(Aus: "Zu Gast in der Wachau", Pichler-Verlag)

