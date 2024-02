Der Guide MICHELIN kündigte heute gemeinsam mit acht Landestourismusorganisationen und der Österreich Werbung die Rückkehr des renommierten Restaurantführers für ganz Österreich an. Die neue Österreich-Selektion mit Spitzenbetrieben wird ab 2025 erscheinen. Der Guide MICHELIN war zuletzt 2009 österreichweit aktiv. Das neuerliche Engagement leitet sich von der nationalen Tourismusstrategie Plan T ab, in der die nachhaltige Stärkung der Positionierung der Genuss- und Kulinarik-Destination Österreich verankert ist.

Österreich: eine facettenreiche Kulinarik-Destination

Eine starke Positionierung einer Kulinarik-Destination ist ein wirkungsvoller Hebel für die qualitätsvolle Weiterentwicklung eines Tourismusstandortes und ist nicht nur Anreiz für Gäste, sondern auch Top-Talente im Tourismus. Genau deshalb setzt sich die Österreich Werbung gemeinsam mit den Landestourismusorganisationen dafür ein, dass die heimische Kulinarik als nachhaltig, hochwertig und zeitgemäß positioniert wird. Die Kooperation mit dem renommierten weltweit agierenden Partner MICHELIN ist dabei eine der Aktivitäten, um Österreich auf der internationalen Gourmet-Landkarte noch sichtbarer zu machen.

Österreich zeichnet sich durch einen einzigartigen kulinarischen Facettenreichtum aus. Unsere Kulinarik hat eine starke Geschichte – geprägt von Landschaft, Kultur und Zeitgeist. Sie zeigt sich divers, von Wirtshauskultur bis zu Fine Dining.

„Österreichs Kulinarik ist so vielfältig wie Österreich selbst: Eine Verbindung von Moderne und Tradition, Stadt und Land und von Klassischem mit Mutigem. Für alle heimischen Betriebe ist die Rückkehr des Guide MICHELIN eine große internationale Chance, denn Kulinarikgäste sind eine besonders attraktive Zielgruppe. Mein Dank gilt den acht Landestourismusorganisationen und der Branchenvertretung in der Wirtschaftskammer, die diese Kooperation möglich gemacht haben“, sagt Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Gemeinsame Anstrengung von acht Bundesländern und Österreich Werbung

Der Guide MICHELIN hatte sich im Jahr 2009 aus dem österreichischen Markt weitgehend zurückgezogen. In den vergangenen Jahren war Österreich in der Main Cities of Europe Selection mit den Städten Wien und Salzburg vertreten. Das Testsystem des Restaurantführers zeichnet sich durch Unabhängigkeit und einen kompromisslosen Qualitätsanspruch aus und hat sich damit über Jahrzehnte zur anspruchsvollsten Bewertungsnorm für Spitzengastronomie auf internationaler Ebene etabliert.

In Gesprächen mit dem Guide MICHELIN konnte nun die vollständige Rückkehr auf den heimischen Markt erreicht werden. Finanziert wird das Vorhaben von der Österreich Werbung sowie den acht beteiligten Landestourismusorganisationen: Niederösterreich Werbung, Oberösterreich Tourismus, Burgenland Tourismus, Kärnten Werbung, Steiermark Tourismus, SalzburgerLand Tourismus, Tirol Werbung und Vorarlberg Tourismus. Dem Engagement des Guide MICHELIN liegt auch ein breiter Konsens der Parlamentsparteien zugrunde: Im Tourismusausschuss im Oktober 2023 wurde ein Antrag für einen zeitnahen Abschluss der Verhandlungen mit dem Guide MICHELIN einstimmig angenommen.

Wie üblich besteht zwischen Guide MICHELIN und den österreichischen Partnern eine Marketing-Kooperation, alle Testungen und deren Ergebnisse sind davon vollkommen unabhängig.

Auch Mario Pulker, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer, begrüßt die Rückkehr des Guide MICHELIN mit großer Freude: „Dies ist ein klares Zeichen für die exzellente Qualität und Vielfalt der gastronomischen Szene in ganz Österreich. Für die heimischen Betriebe bietet die Präsenz des Guide MICHELIN eine wertvolle Möglichkeit, ihre kulinarischen Kreationen und hochwertigen Produkte verstärkt auch einem internationalen Publikum zu präsentieren. Die Auszeichnungen und Sterne sind ein weltweit anerkanntes Gütesiegel, das hohes Vertrauen bei den Gästen genießt. Der Guide MICHELIN ist letztlich auch ein Trendsetter, der dabei hilft, neue Talente zu entdecken und international bekannt zu machen. Damit wird auch ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung und Imagebildung der gesamten österreichischen Gastronomieszene geleistet.