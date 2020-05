Dorothee Ritz, Microsoft"Um Jahre in die digtale Zukunft katapultiert"

Facebook

© Ballguide/Georg Aufreiter

Am Tag der Arbeit sind dieses Jahr sogar die Maiaufmärsche virtuell. Erleben wir gerade die endgültige digitale Revolution der Arbeitswelt?

DOROTHEE RITZ: Wir wurden innerhalb weniger Wochen um Jahre in die digitale Zukunft katapultiert. Am Anfang konnten sich das viele Menschen in den Firmen gar nicht vorstellen.