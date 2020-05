Facebook

Nächste Woche geht der Unterricht in der Schule wieder los. Wir helfen dir, dich darauf vorzubereiten. © (c) Getty Images (LumiNola)

Guten Morgen, Sonnenschein

Du bist ein echter Langschläfer? Dann hast du die Zeit zu Hause vielleicht zum Ausschlafen genutzt. Aber Achtung: Ab nächstem Montag musst du morgens wieder pünktlich aus dem Bett. Damit dir das Aufstehen nicht zu schwerfällt, übst du am besten schon: Stell dir schon diese Woche jeden Morgen den Wecker. So gewöhnt sich dein Körper an diesen Tagesrhythmus.

Ab an die Arbeit!

Für die Zeit daheim hast du bestimmt einige Aufgaben von deinen Lehrern bekommen. Du hast noch nicht alles erledigt? Dann wird es jetzt Zeit. Aber keine Panik: Du hast noch eine Woche: Wenn du jetzt damit beginnst, bekommst du bestimmt alles fertig. Wenn du dich bei manchen Aufgaben nicht auskennst, hab keine Angst nachzufragen. Deine Eltern, Lehrer und Mitschüler helfen dir sicher gerne weiter.

Kontrolliere am besten schon diese Woche, ob du alles hast, was du für den Unterricht in der Schule brauchst. Foto © (c) Getty Images/iStockphoto (fotostorm)

Hast du auch wirklich alles?

Hefte, Stifte und Lineal: Hast du noch genug von allem, was du für den Unterricht brauchst? Am besten kontrollierst du schon diese Woche, ob dir noch etwas fehlt. Dann hast du genügend Zeit, dir Nachschub zu besorgen. Die Geschäfte haben wieder für deinen Einkauf geöffnet.

Einmal zur Schule und zurück

Wie sieht dein Schulweg aus? Gehst du zu Fuß oder fährst du mit dem Bus? Besprich am besten jetzt schon mit deinen Eltern, wie du in dieser Zeit morgens zur Schule kommst. Wenn du mit dem Bus oder der Straßenbahn fährst, denk daran, dass du dort einen Mund-Nasen-Schutz tragen musst.

Weil alle Klassen in Gruppen aufgeteilt werden, bekommst du einen neuen Stundenplan. Häng dir deinen Plan am besten daheim auf. So behälst du den Überblick. Foto © (c) Getty Images/iStockphoto (fotoquique)

Alles neu beim Stundenplan

Wahrscheinlich hast du es schon gehört: Wenn in deiner Klasse viele Kinder sind, werdet ihr für den Unterricht in zwei Gruppen geteilt. Das heißt, du musst nicht an allen Tagen in die Schule. Deine Lehrer werden dir rechtzeitig sagen, wann du in der Schule sein musst.

Was darf ich in der Schule machen?

Du machst dir Sorgen, weil du nicht weißt, welche neuen Regeln jetzt in der Schule gelten werden? Keine Sorge: Deine Schule wird dich genau informieren, worauf du achten musst. Um dich sicherer zu fühlen, kannst du auch deine Eltern bitten, schon diese Woche die Regeln genau mit dir durchzusehen.