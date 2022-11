Zu Beginn einmal kurz erklärt – was bedeutet eigentlich der Stand-by-Modus? Unter diesem Modus versteht man einen Schein-Aus-Zustand von Elektrogeräten. Das bedeutet, dass sie nicht völlig ausgeschaltet sind und damit sozusagen dauerhaft in Bereitschaft bleiben, um besonders schnell einsatzfähig zu sein. Dafür müssen sie aber immer mit Strom versorgt werden. Betroffen sind unter anderem Geräte, die per Fernbedienung gesteuert werden, weil sie eine permanente Stromverbindung brauchen, um reagieren zu können. Deswegen ist beispielsweise der Fernseher meistens auf Stand-by. Doch: Verbrauchen die Geräte dabei viel Strom? Die Antwort lautet: Ja, und dieser Verbrauch fällt auch ins Gewicht.

Angaben des WWF zufolge macht er sogar fünf Prozent des Stromverbrauchs eines durchschnittlichen österreichischen Haushalts aus. "Die Umweltberatung" schätzt, dass im Schnitt zehn bis 20 Geräte in einem herkömmlichen Haushalt auf Stand-by sind. Ein Vergleich des WWF führt es noch drastischer vor Augen: Der in der EU durch den Stand-by-Modus unnötig verbrauchte Strom ist in etwa so hoch wie der gesamte Verbrauch der Schweiz. Was Sie tun können, um den Verbrauch durch den Stand-by-Modus zu senken? Hier einige Tipps.