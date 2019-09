Diese 10 Fragen können helfen, eine Depression zu erkennen:

1 Können Sie sich noch freuen?

2 Fällt es Ihnen schwer, Entscheidungen zu

treffen?

3 Haben Sie noch Interesse an etwas?

4 Neigen Sie in letzter Zeit vermehrt zum

Grübeln?

5 Plagt Sie das Gefühl, Ihr Leben sei sinnlos

geworden?

6 Fühlen Sie sich müde, schwunglos?

7 Haben Sie Schlafstörungen?

8 Spüren Sie irgendwelche Schmerzen, Druck auf der Brust?

9 Haben Sie wenig Appetit? Haben Sie an

Gewicht verloren?

10 Haben Sie Schwierigkeiten in sexueller

Hinsicht?