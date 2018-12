Facebook

Taschentuch statt Hand © fotolia

Diese Woche erreichte uns der Anruf einer Leserin – ihr Anliegen war: „Können Sie denn nicht einmal schreiben, dass sich die Leute nicht immer in die Hand niesen und husten sollen? So werden doch die Erkrankungen übertragen!“ Ihr sei das ein besonderes Anliegen, denn ihre Tochter lebt mit einer Spenderniere, erzählte sie weiter, und hat daher ein schwaches Immunsystem. Gerne kommen wir dem Anliegen unserer Leserin nach und erinnern einmal mehr daran, dass die Hände der Hauptübertragungsweg von Viren sind. Nicht nur aus Rücksicht auf Menschen, deren Immunsystem nicht so gut funktioniert, sondern auch im Sinne des rücksichtsvollen Umgangs miteinander sollte man die Hände nicht als Auffangbecken für Viren aus Nase und Hals benutzen - und dann fleißig Hände zur Begrüßung schütteln.

