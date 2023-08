"Alles, was Long Covid heißt, wird nicht wahrgenommen. Oder nicht ernst genommen." Das sagte Kathryn Hoffmann, Long-Covid-Expertin an der Med-Uni Wien, vor Kurzem zur Kleinen Zeitung. Wie viele Menschen genau von den Folgen einer Covid-Erkrankung betroffen sind, ist aufgrund der miserablen Datenlage in Österreich unklar. Man kann nur schätzen: Diese Schätzungen besagen, dass bis zu 60.000 Personen nachhaltig beeinträchtigt sind.