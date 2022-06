Darmkrebs gilt als eine der aggressivsten Formen von Krebs. Nun scheint in der Forschung ein Durchbruch gelungen. In einer kleinen Studie am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York wurde Betroffenen sechs Monate lang ein Medikament verabreicht, das etwa in Großbritannien bisher für die Behandlung von Gebärmutterkrebs eingesetzt wurde. Nach der Behandlung war der Krebs aus dem Darm aller 18 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer verschwunden. Sogar die Studienautoren selbst zeigten sich überrascht.