Erika Richtig, Präsidentin Österreichische Krebshilfe Steiermark © Stefan Pajman/ballguide

Sie sind Dermatologin und Präsidentin der Österreichischen Krebshilfe Steiermark. Verzweifeln Sie manchmal, wenn Sie die langen Wartezeiten der ­Patienten sehen?

ERIKA RICHTIG: Ich kann nur sagen, dass mir Patienten mit Hautkrebsverdacht berichten, dass sie längere Wartezeiten beim Hautfacharzt in Kauf nehmen müssen. Und das sind nicht drei bis vier Wochen, sondern es dauert oft länger. Wichtig wäre aber auch, dass Patienten zuerst einmal den Hausarzt konsultieren, der dann – im Verdachtsfall – schnell weitervermitteln kann. Grundsätzlich wäre für alle Patienten mit Hautkrebsverdacht ein rascher Zugang zu einer kompetenten ärztlichen Hilfe wünschenswert. Ein Hautkrebsfrüherkennungsprogramm direkt beim Facharzt, das auch bezahlt wird, wäre ideal. Die Früherkennung beinhaltet ja auch, dass ich früh etwas tun und behandeln kann.

H. J. Neumann, Präsident der Öst. Krebshilfe Kärnten Foto © Weichselbraun Helmuth



Aus der Krankheit und der Erkrankung zurück ins Leben finden – dabei wollen wir helfen. H. J. Neumann

Jasmine Mrak-Caamaño, GF Öst. Krebshilfe Kärnten Foto © Weichselbraun Helmuth

Es ist mir ein beson­deres Anliegen, für Erkrankte, Angehörige tätig zu sein. Jasmine Mrak-Caamaño

Christian Scherer, GF Öst. Krebshilfe Steiermark Foto © FUCHS JUERGEN

Die Krebshilfe ist ein wichtiges Leitprojekt unserer Zivilgesellschaft. Christian Scherer

Didi Hubmann Ressortleiter Magazine Mehr von Didi Hubmann

Beratung, Begleitung, Unterstützung, wo immer sie notwendig ist! Das sind ganz wesentliche Eckpfeiler im Programm. Ob das jetzt psychoonkologische oder diätologische Schwerpunkte sind oder die Sozialarbeit mit Beratung z. B. zu einer onkologischen Rehabilitation. Es geht um wichtige Fragen im Alltag und wir versuchen, die Erkrankten zu unterstützen: Wie kann ich selbst damit umgehen? Wie sage ich es meinem Partner? Kann ich bei der Ernährung etwas tun? Wie bringe ich Menschen, die an Krebs erkrankt sind, nach Abschluss der Behandlung wieder in den Beruf zurück? Wir haben glücklicherweise immer mehr Überlebende. Und diese Überlebenden sind Menschen, die besondere Bedürfnisse zum Beispiel in der Arbeitswelt haben. Die Menschen wollen ja, wenn alles überstanden ist, wieder eine sinnvolle Aufgabe in ihrem Leben erfüllen. Auch dabei helfen wir.Zuerst einmal kostenlosen Zugang. Und wir sind gut erreichbar und können rasch reagieren. Betroffene bekommen schnell einen Termin. Wir haben kompetente Mitarbeiter, die schon vorab am Telefon wichtige Auskünfte geben. Betroffene können mit Sozialarbeitern eruieren, wie es etwa mit Pflegegeld ausschaut. Wir haben mobile Teams.Die Krebshilfe will in dem Moment unterstützen, in dem der Betroffene nicht mehr weiterweiß. Viele Menschen suchen vor oder nach einem Spitalsaufenthalt oder vor/nach einer Behandlung etc. nach wichtigen Antworten. Zum Beispiel, wie bringt man es seinen Kindern bei, dass man Krebs hat? „Mama/Papa hat Krebs“ ist eines unserer Schwerpunkt-­Projekte. Zusätzlich leisten wir wichtige „Übersetzungsarbeit“ zwischen den Partnern im Gesund­heitssystem und unterstützen Krebs-Forschungs­projekte. Erfolgreiche Aufklä­­­rungs- und Früh­erkennungskampagnen wie „Pink Ribbon“ werden über den Dachverband der Krebshilfe bundesweit koordiniert und von uns, lokal, angepasst durchgeführt.Ja, es ist meine Motivation, den Menschen und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Helfen, das ist eine Berufung, das spürt man in sich. Deshalb engagiere ich mich für die Anliegen der Krebshilfe.