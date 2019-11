Angst, Zweifel, Hoffnung„Jedes Gefühl hat seine Berechtigung“

Facebook

Ein gemütliches Büro, auf dem Tisch von Psychoonkologin Nina Bernhard stehen Schwedenbomben. „Ich bin süchtig“, sagt sie und wir greifen beide zu. Hier, in diesem Raum trifft Bernhard seit zwölf Jahren Menschen, die mit einer Krebserkrankung leben. Patienten kommen im ­Diagnose-Schock, sie kommen mit Fragen wie: Wie sage ich es meinen Kindern? Bernhard sitzt aber auch oft Angehörigen gegenüber, die nicht wissen, wie sie helfen sollen.



Frau Bernhard, welche Frage wird Ihnen hier in diesem Raum am öftesten gestellt?

Manche unserer Klienten kommen mit ganz spezifischen Fragestellungen. Viele haben aber keine dezidierte Frage, sondern suchen einfach Orientierung – keine spezielle Frage zu haben, ist damit die häufigste Fragestellung.



Das ist ganz unterschiedlich: Manche Patienten kommen ­direkt nach dem Diagnose-Schock. Andere Patienten kommen während der Therapie zum ersten Mal, aber viele Patienten kommen auch erst in der Nachsorge zu uns. Es gibt oft diese Erwartungshaltung:Die Therapie ist abgeschlossen, ich habe das hinter mich gebracht, jetzt müsste ich doch sehr glücklich sein. So ist es oft aber nicht, die Nachsorge kann eine sehr schwierige Zeit sein.Davor gab es immer Termine und ein konkretes Ziel: die Operation überstehen, die Chemotherapie beginnen, ein Behandlungsschritt folgte auf den nächsten. Dann ist das auf einmal vorbei – und die Frage lautet: Was jetzt? Auch die Kontrolltermine sind nervenzehrend, und daher ist das eine Phase, in der viele Patienten zum ersten Mal kommen. Angehörige wiederum kommen oft mit der Frage: Wie kann ich meine Partnerin, meine Tochter, meinen Vater unterstützen? Angehörige gestehen sich ja sehr wenig zu, erwarten von sich, dass sie alles schaffen müssen.Zu diesem Zeitpunkt stehen Patienten und Angehörige tatsächlich unter Schock – Angehörige erleben emotional ja beinahe das Gleiche wie die Betroffenen. Das Schwierigste ist das Warten – man weiß noch nicht: Wo geht es hin, was kommt auf mich zu? Da ist es sehr hilfreich, Informationen zu bekommen, mit den Ärzten zu reden. Denn: Wann immer wir etwas nicht wissen, bedienen wir uns unserer Fantasie. Nichts ängstigt Menschen so sehr wie ihre Vorstellung von Dingen. Die Gefühlslage wechselt zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Um mit seinen Gefühlen klarzukommen, ist es wichtig zu erinnern: Jedes Gefühl hat seine Berechtigung, es gibt kein richtig oder falsch.Patienten erleben mit der ­Diagnose einen gewissen Kontrollverlust: Man ist schnell auf Hilfe angewiesen oder die Chemotherapie macht etwas mit dem Körper, das man nicht beeinflussen kann. Angehörige hingegen erleben eine sehr starke Hilflosigkeit, ein Nicht-Abnehmen-Können und haben das Gefühl, nicht genug zu helfen. Aber wenn wir dann Patienten fragen, was könnten die Angehörigen noch tun, sagen diese: Meine Familie tut eh schon so viel. Das Wichtigste ist dabei die offene Kommunikation. Das offene Gespräch bietet beiden Seiten Orientierung – was braucht der andere? In einer Partnerschaft verändern sich durch eine Erkrankung oft die Rollen der Partner – auch hier gilt: Offen im Gespräch bleiben, so kann man Bedürfnisse und Wünsche formulieren und braucht nicht zu raten.Ein Sprichwort sagt: Gute Ehen werden besser, schlechte Ehen werden schlechter. Wir sehen oft, dass eine Partnerschaft durch die Erkrankung gestärkt werden, aber auch belastet sein kann. Ein Thema in der Nachsorge ist auch die Sehnsucht nach einem Alltag, wie er vor der Erkrankung war. Aber eine Krebserkrankung ist ein Einschnitt ins Leben, den alten Alltag gibt es oft nicht mehr – aber es eta­bliert sich ein neuer Alltag.Offen! Ich rate immer: Wenn Sie sich unsicher sind, dann fragen Sie einfach, was sich der Patient wünscht.Wenn für Patienten klar ist, dass die Erkrankung nicht heilbar ist, dann ist für die meisten die Lebensqualität das höchste Ziel und meist wichtiger als die verbleibende Lebenszeit. Dann arbeiten wir an der Frage, was Lebensqualität für Menschen bedeutet. Meistens ist das Ziel, schmerzfrei zu sein, gut schlafen zu können oder noch Genuss zu erleben.Ja, die Krankheit kann ein Anstoß sein, neue Wege zu gehen oder sich für Dinge Zeit zu nehmen, die man sich vorher nicht genommen hat. Was mit der Diagnose Krebs außerdem passiert: Das Leben verliert ein Stück weit die Unbeschwertheit. Der Krebs an sich macht ja oft kein Krankheitsgefühl – der Knoten in der Brust führt noch nicht dazu, dass ich mich krank fühle. Doch dann kommt die Diagnose: Sie haben Krebs. Und mit diesem Wort wird man zu einem schwer kranken Menschen. Dadurch verlieren viele Menschen auch das Vertrauen in den Körper, und Patienten berichten oft, dass sie bei jedem Kopfschmerz Angst haben, es könnten Metastasen sein. Man muss seinen Körper neu kennenlernen, neues Vertrauen aufbauen. Und die Angst vor dem Rückfall – sie wird mit der Zeit weniger, aber ganz weg geht sie nicht.Die Angst ist ein lebenswichtiges Instrument, Angst ist normal. Wenn die Angst aber überbordend wird, wenn sie nicht beherrschbar ist und lähmend wirkt, dann können wir etwas dagegen tun. Wir sprechen von Angst-Management: Zuerst müssen wir konkret werden, was macht mir genau Angst? Dann gilt es, Techniken zu erlernen, wie man damit umgehen kann. Unsere Aufmerksamkeit ist ja wie ein Scheinwerfer: Wenn sie Angst sieht, richtet sie sich nur darauf, alles andere ist im Dunkeln. Wir versuchen auch, aus der Angst Handlungen abzuleiten, die helfen. Ich habe zum Beispiel eine junge Frau mit Brustkrebs betreut, die zwei kleine Kinder hatte. Ihre große Angst war, wieder zu erkranken und ihre Kinder nicht aufwachsen zu sehen. Ihre Strategie war: Sie hat ihren Kindern zu jedem Geburtstag einen Brief geschrieben. Und an jedem Geburtstag, den sie mit den Kindern gefeiert hat, hat sie den Brief zerrissen, weil sie ihn nicht gebraucht hat.