"Iss doch noch ein paar Erbsen!" "Koste die Karotte wenigstens!"

Wer kennt sie nicht, die Diskussionen mit dem Nachwuchs um das Gesunde am Teller. Denn natürlich will man sicher gehen, dass die Kleinsten genügend Nährstoffe zu sich nehmen – und scheitert allzu oft an der selbst gewählten "Pasta ohne alles"-Diät der Kinder.

Zehn Minuten mehr Zeit

Forscher in Berlin haben nun einen einfachen Weg aufgezeigt, wie man Kinder dazu bringen kann, mehr Obst und Gemüse zu essen: Verlängern Sie die gemeinsame Mahlzeit einfach um zehn Minuten.

Sie verglichen dazu das Essverhalten von Kindern zwischen sechs und elf Jahren beim gemeinsamen Familienessen: Die Familien wurden zunächst bei einem regulären Abendessen beobachtet. Dann verlängerten die Forscher die Zeit, die die Familien beim Essen saßen, um 50 Prozent – das entsprach etwa zehn Minuten. Am Tisch wurde Obst und Gemüse angeboten, kindgerecht angerichtet, in kleine Stücke geschnitten.

Satte Kinder

Dabei zeigte sich: In den zehn Minuten, die die Familie länger gemeinsam beim Essen saß, aßen die Kinder signifikant mehr vom angebotenen Obst und Gemüse – aber nicht mehr von den anderen Lebensmitteln, die es am Tisch gab. Die Forscher schließen daraus, dass eine so einfache Maßnahme wie die Verlängerung der gemeinsamen Mahlzeit das Ernährungsverhalten von Kindern verbessern kann. Und sie kamen auch zum Schluss, dass es durch die längere gemeinsame Mahlzeit zu einem besseren Sättigungsgefühl kommt, wodurch die Kinder auch weniger Nachtisch aßen.

Ein entspanntes Abendessen in gemütlicher Atmosphäre kann somit dabei helfen, die Gemüse-Streitereien am Tisch zu beenden.