Auch wenn Spaß und Entspannung an den freien Tagen und in fernen Ländern im Mittelpunkt stehen, sollte man auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Deshalb gilt es auch die Reiseapotheke aufzufüllen. Doch was sollte man bei Reisen eigentlich unbedingt dabei haben?



Bei Medikamenten, die man täglich benötigt, sollte man vor dem Urlaub durchrechnen, ob man während der Tage in der Ferne damit auskommt und gegebenenfalls rechtzeitig alles beschaffen. Damit Arzneimittel problemlos ins Ausland mitgenommen werden können, empfiehlt es sich, einen ärztlichen Medikamentenpass ausstellen zu lassen, der bestätigt, dass man diese auch wirklich benötigt.

Das sollte jeder dabei haben

In jede Reiseapotheke gehört auf jeden Fall ein Schmerzmittel. Außerdem empfiehlt es sich, ein fiebersenkendes Medikament dabei zu haben. In die gut sortierte Reiseapotheke müssen zusätzlich Lutschpastillen gegen Husten und ein Nasenspray, falls man einen Schnupfen bekommt. Auch Augentropfen lohnt es sich einzupacken. Im Falle einer Augenentzündung beruhigen und befeuchten diese. Außerdem gehört noch ein antiallergisches Arzneimittel mit in den Koffer. Und bei Städtetrips und Wanderreisen: Nicht auf Blasenpflaster vergessen!



Mittel gegen Durchfall und gegen Verstopfung dürfen in keiner Reiseapotheke fehlen. Auch isotonische Getränke können dem Körper im Ernstfall Elektrolyte spenden. Der Haut zuliebe muss man sommers bedenken, ausreichend Sonnenschutz mitzunehmen. Auch After-Sun-Produkte zur Nachsorge sollten in den Koffer. Gegen Mücken helfen ätherische Öle – nach dem Sonnenschutz auftragen.

Für Notfälle

Bei Verbandszeug gilt: von allem ein bisserl was. Ein Desinfektionsspray sowie eine Wund- und Heilsalbe gehören unbedingt dazu. Zusätzlich sollte man neben Pflastern auch ein paar Mullkompressen und Wundauflagen sowie eventuell ein Dreieckstuch mitführen.