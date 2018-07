Gesundheit & Job Schnüren Krawatten das Gehirn ab?

In der Geschäftswelt ist sie oft ein Muss: die Krawatte. Eine deutsche Studie hat nun belegt, dass sie die Blutzufuhr zum Gehirn drosseln kann.

© ruslan1117 - Fotolia

Dass sie ungemütlich sind, können Geschäftsmänner bestätigen. Eine deutsche Studie zeigte nun aber die gesundheitlichen Risiken zu dem Kleidungsstück auf. Robin Lüdecke vom Univeritätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel legte 15 gesunde Männer in den Magnetresonanztomografen bevor und nachdem sie eine Krawatte getragen hatten. Die Probanden mussten die Krawatten, die im Windsorknoten gebunden waren, so eng zuziehen bis sie sich leicht unwohl fühlten.

Nachdem die Krawatte gebunden war verringerte sich der Blutfluss im Gehirn um 7,5 Prozent. Bei einer Vergleichsgruppe ohne Krawatte geschah dagegen nichts in der Art.

Erklärung der Mediziner: Die Krawatte drücke Venen im Nacken ab und deshalb steige der Blutdruck im Kopf an. Die Drosselung des Blutkreislaufs im Gehirn sei für gesunde Menschen zwar unbedenklich, könne aber für Raucher, Menschen mit Bluthochdruck und ältere Männer gefährlich werden, die schon ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle aufweisen. (So erkennen Sie einen Schlaganfall)