Heute ab 18 Uhr Experten im Livestream: Was sind die psychischen Spätfolgen der Coronakrise?

Die Kleine Zeitung lädt in Kooperation mit der Ärztekammer und der Apothekerkammer am 20. Oktober zum nächsten Gesundheitstalk: Dabei stehen Experten zum Thema „Kranke Psyche: Burn-out und Stress“ im Livestream Rede und Antwort – und beantworten Ihre Fragen.

Am Dienstag, 20. Oktober ab 18 Uhr, geht der Gesundheitstalk über die digitale Bühne: Psychiater Michael Lehofer und Apothekerin Alexandra Mandl klären im Gespräch mit Didi Hubmann über psychische Gesundheit auf: Was macht die Krise mit unserer Psyche? Was sind Anzeichen für eine Überlastung? Welche natürlichen Mittel helfen?

Zuseher können direkt Fragen an die Experten stellen.

Schauen Sie rein unter: www.kleinezeitung.at/gesundheitstalk