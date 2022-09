Hütte klingt hier wie eine Untertreibung: Die Fallerhütte neben der Mautstation der Maltatalhochalmstraße ist ein engagiertes Restaurant, das seine Spezialitäten auf Gusto machend textierten Tafeln bewirbt.

Bevor es ans Essen geht, zwei Tipps: Am Weg hierher (oder zurück) in Gmünd Halt machen, in der Künstlerstadt warten Galerien und Kunsthandwerker, in der Stadtturmgalerie ist bis 2. Oktober die Ausstellung von Werken der Naturforscherin Maria Sibylla Merian (1647 – 1717) zu sehen. Direkt an der Fallerhütte startet der fünf Kilometer lange Wassererlebnisweg „Malteiner Wasserspiele“ mit 18 Haltepunkten, am Rückweg kann man den Bienenlehrpfad erleben.