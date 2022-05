Der aktuelle europäische Adipositas-Report der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vergangene Woche für

Schlagzeilen gesorgt. Wer an der wachsenden Misere etwas ändern

will, sollte auf langfristige Maßnahmen setzen, hielten dazu

österreichische Experten gegenüber der APA fest. Als erster Schritt

sollte der Mutter-Kind-Pass zumindest bis zum 18. Lebensjahr

ausgeweitet werden.

Adipositas bei Kindern: Wie man vorbeugen kann

"Für die Entstehung von Übergewicht gibt es im Kindes- und

Jugendalter vor allem zwei Phasen, wo es schnell gehen kann.

Zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr und dann vom zehnten

bis zum zwölften Lebensjahr. Man kann nicht warten, bis ein Kind 80

Kilogramm wiegt. Ich habe vor wenigen Tagen eine 17-Jährige gesehen

mit 110 Kilogramm. Es wird geschätzt, dass 80 Prozent der

Jugendlichen, die im Alter zwischen 14 und 16 Jahren übergewichtig

sind, dann auch als Erwachsene übergewichtig sind. Sie nehmen das

mit. Das 'wächst' sich nicht aus", sagte Kurt Widhalm,

jahrzehntelang Wissenschaftler auf dem Gebiet der Kinder- und

Jugendheilkunde mit dem Fokus auf Stoffwechselerkrankungen,

Ernährung und Adipositas.

Laut dem europäischen Adipositas-Report der WHO sind 54,3 Prozent

der erwachsenen Österreicher (61,8 Prozent der Männer und 46,8

Prozent der Frauen) übergewichtig oder adipös. 20,1 Prozent fallen

in die Kategorie der Adipösen (21,9 Prozent der Männer und 18,3

Prozent der Frauen). Für die bis zu Fünfjährigen lagen der

Weltgesundheitsorganisation aus Österreich keine Daten vor. Unter

den Fünf- bis Neunjährigen sind in Österreich 28,1 Prozent

übergewichtig oder adipös (31,3 Prozent der Buben, 24,8 Prozent der

Mädchen), die Adipositas-Rate liegt in dieser Altersklasse insgesamt

bei 10,5 Prozent (13 Prozent der Buben und 7,8 Prozent der Mädchen).

Auch bei den Zehn- bis 19-Jährigen ist das Problem groß: 25,8

Prozent der österreichischen Jugendlichen sind übergewichtig oder adipös (28,6 Prozent der Burschen, 22,9 Prozent der weiblichen

Jugendlichen), Adipositas trifft insgesamt 7,8 Prozent in dieser

Altersklasse (10,3 Prozent der Burschen, 5,1 Prozent der weiblichen

Jugendlichen).

Jugend-Gesundheitspass bis 18 Jahre gefordert

Für Widhalm ist zunächst einmal leicht nachvollziehbar, dass es

in dem Bericht an den Daten für die unter fünfjährigen Kinder in

Österreich mangelt: "Wir haben den Mutter-Kind-Pass. Den hat die

damalige Gesundheitsministerin Ingrid Leodolter (1974, Anm.)

eingeführt. Aber ausgewertet wurden die Daten noch nie."

Nach dem Mutter-Kind-Pass klaffe jedenfalls eine große Lücke.

Widhalm: "Bereits vor rund 15 Jahren wurde unter

Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP) ein Gesundheitspass

für die Jugendlichen entworfen. Er wurde auch gedruckt. Aber

verwendet wurde er nicht." Die Aktivitäten seien an einem Streit

zwischen den Schul- und den Kinderärzten Österreichs über Prozedere

und Bezahlung gescheitert. "Wir brauchen einen

Jugend-Gesundheitspass bis 18 Jahre. Derzeit ist der nächste Schritt

dann die Stellungsuntersuchung. Sie trifft die jungen Männer. Und da

sind dann ein Drittel bereits krank, haben Übergewicht, sind

herzkrank oder haben andere Leiden."

Bereits im vergangenen Jahr wurde beispielsweise im Rahmen der

Praevenire Gesundheitstage im Stift Seitenstetten ein über viel

längere Zeiträume als die ersten fünf Lebensjahre laufender

"Präventionspass" gefordert. Erst vor wenigen Tagen formulierte dies

der Präsident der Praevenire-Initiative, der ehemalige

Sozialversicherungs-Hauptverband-Chef und Ex-Finanzminister Hans

Jörg Schelling, bei der Vorstellung der aktuellen Ausgabe des

Praevenire Weißbuch so: "Eine Forderung, wenn man das Ziel 'weg von

der Reparaturmedizin, hin zur Präventionsmedizin ernst nimmt', ist, dass man den Mutter-Kind-Pass zu einem lebensbegleitenden

Präventionspass ausgeweitet wird, zumindest aber bis zum 18.

Lebensjahr."

Maßgeschneidert an Altersgruppen herankommen

Auch Eva Höltl, Leiterin des Gesundheitszentrums der Erste Bank

AG, äußerte sich gegenüber der APA ähnlich: "Ich habe eine deutliche

Meinung dazu. Ich glaube persönlich, dass wir natürlich mehr

Vorsorge bei den Kindern und Jugendlichen benötigen. Wir sehen zum

Beispiel die Lehrlinge ab dem Alter von 15 Jahren. Deren

Gesundheitszustand ist kein ganz guter mehr. 15- bis 16-Jährigen

wird man nicht mehr mit einem 'Mutter-Kind-Pass' kommen können. Aber

wir sollten feststellen, für welche Altersgruppe welche

Gesundheitsvorsorge am wichtigsten ist und wofür es die beste

wissenschaftliche Evidenz gibt. Wenn es um Gesundheitsvorsorge geht,

muss man die Menschen in ihren Lebenswelten abholen." Das seien für

die Jugendlichen natürlich die Schulen, ihre Ausbildungs- und

Arbeitsplätze etc. Dann müsste man maßgeschneidert an die jeweilige Altersgruppe herankommen. "Ich finde die Idee eines Vorsorgepasses sehr schön", sagte Eva Höltl.

Frühes Erkennen von Problemen und entsprechendes Handeln kann

auch auf anderem Gebiet später jahrzehntelange Probleme verhindern

helfen. "Kinder- und Jugendorthopädie bedeutet an sich schon

Prävention", sagte vergangenes Jahr Catharina Chiari

(Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie/Wien) beim

Praevenire Gesundheitsforum in Seitenstetten. Das "orthopädische

Bäumchen" als Symbol der Kinderorthopädie als "junges Bäumchen, das

noch biegsam ist" sei hier höchst zutreffend. Fehlstellungen seien

"am besten am Tag nach der Geburt" zu diagnostizieren. "Langfristig

ließen sich auch Arthrosen und spätere Wirbelsäulendegenerationen auf diese Weise verhindern."

Engmaschigere Kontrollen gefordert

Eine engmaschigere Kontrolle durch Orthopäden sei jedenfalls für

Kinder und Jugendliche zu fordern. "Im Mutter-Kind-Pass haben wir

nur das Säuglingsalter abgebildet (zwei Hüftsonografien, eine

orthopädische Untersuchung; Anm.). Alle anderen otrhopädischen

Untersuchungen sind nicht verpflichtend", sagte Catharina Chiari.

Eine Kontrolle nach Gehbeginn, beim Schulkind eine Kontrolle vor

Schulbeginn und in der Adoleszenz präpubertär dann eine weitere

Untersuchung bei Mädchen (elf Jahre) und bei Buben (13 Jahre) sei

jedenfalls zu fordern.

Für Widhalm wäre das speziell auch bei dokumentiertem Übergewicht

extrem wichtig: "Die Betroffenen haben oft bereits im Kindes- und

Jugendalter Knieprobleme oder gar Knochenödeme durch die

Überbelastung. Die können auch gar nicht am normalen Turnunterrricht

teilnehmen." Bei Feststellung von Problemen, Kontrollen und

Gegenmaßnahmen könnte ein Präventionspass helfen. Das gelte auch für

die wissenschaftliche Aufarbeitung. "Mit Vergleichsgruppen kann man

leicht den Effekt überprüfen", sagte der Experte. Diese Themen

werden auch beim bevorstehenden diesjährigen

Praevenire-Gesundheitsforum (08. bis 10. Mai, Stift Seitenstetten;

www.praevenire.at) diskutiert werden.