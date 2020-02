Facebook

Im Trend: Detox-Smoothies © (c) kegfire - stock.adobe.com

Mit sich selbst ins Reine zu kommen, bedeutet heute oft mehr, als kurz innezuhalten. Wer Ballast abwerfen will, möchte unnötiges Zeug loswerden. Und das ist gar nicht so schwer, denn es ist angeblich überall – vor allem in unserem Körper.