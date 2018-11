Winterspeck Wie Sie verhindern, dass Sie im Winter zunehmen

Facebook

Man kennt das ja von Bären: Vor dem Winter futtern sie sich eine dicke Speckschicht an, um den Winter in einer Höhle zu verschlafen. Beim Blick in den Spiegel nach den Wintermonaten könnte man meinen, man hat es genauso gemacht. Sind wir gleich gestrickt und setzen auch wir im Winter einen Sicherheitsspeck an? Das haben wir die Pathophysiologin Sandra Holasek von der Med Uni Graz gefragt.

"Wir funktionieren noch immer wie Urzeitmenschen", sagt Holasek. Das bedeutet: Durch die frühe Dunkelheit und das fehlende Sonnenlicht werden wir träger, bewegen uns auch weniger. "Dieser Bewegungsmangel ist der erste Schritt zur Gewichtszunahme", sagt Holasek. Außerdem führt der Mangel an Sonnenlicht auch dazu, dass der Serotoninspiegel im Gehirn sinkt: Fehlt dieses Wohlfühlhormon, steigt die Lust auf Süßes - ein weiterer Schritt hin zu den Winterspeckröllchen.

Stoffwechsel aktivieren

Doch man kann die Natur austricksen - indem man in die Natur hinausgeht: "Bewegung an der frischen Luft ist das beste Mittel gegen Winterspeck", sagt die Expertin. Denn: Niedrige Temperaturen und die vermehrte Sauerstoffaufnahme bewirken, dass der Stoffwechsel aktiver wird: Das körpereigene Wärmekraftwerk, die braunen Fettzellen, werden aktiv und sorgen dafür, dass mehr Energie verbraucht wird. So werden bereits angelegte Pölsterchen wieder verbrannt. Also: raus aus der warmen Höhle, rein in die kalte Luft.

Bewegung an der frischen Luft ist das beste Mittel gegen Winterspeck. Sandra Holasek

Kerze statt Kekse

Auch die Lust auf Süßes kann man mit einfachen Tricks im Zaum halten. So sind zum Beispiel Nüsse wahre "Glücksbomben": Sie enthalten den Stoff Tryptophan, der eine Vorstufe von Serotonin ist - genau jenes Hormon, das uns durch Lichtmangel fehlt. Tryptophan ist auch in Käse oder Joghurt enthalten. Die Lust auf Süßes kann man auch mit Düften stillen: Kerzen, die nach Vanille oder Zimt duften, können den Süßgusto beruhigen.

Außerdem sollte man für Heißhunger-Attacken gesunde Alternativen bereithaben: Frische oder getrocknete Äpfel sowie Gemüsesticks aus Karotten und Sellerie sind kalorienarme Alternativen zur Adventkalender-Schoki oder Kekse im Büro. "Auch sauer eingelegtes Gemüse ist ein guter Winterbegleiter", sagt die Expertin. Und der Speck bleibt weg.

