Besser essen Wer süß frühstückt, isst tagsüber mehr

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Süßes Frühstück © Dar1930 - stock.adobe.com

Wer den Tag mit einem süßen Croissant mit Marmelade beginnt, legt sich selbst keinen guten Grundstein. Denn: Eine Studie der amerikanischen Ernährungsexpertin Susan B. Roberts zeigt, dass Menschen nach einem „süßen“ Frühstück den Tag über 29 Prozent mehr Kalorien zu sich nehmen, als wenn sie den Tag mit einem gesunden Frühstück starten.

Was ist ein "gesundes Frühstück"?

Gesund bedeutet in diesem Fall: ein Frühstück reich an ballaststoffreichen Lebensmitteln wie Vollkornflocken und hochwertigem Eiweiß, zum Beispiel in Form von Joghurt. Den Hintergrund erklärt Roberts so: Unser Hunger lässt sich regulieren, indem wir die richtigen Lebensmittel zu uns nehmen. Dazu zählen eben ballaststoffreiche Lebensmittel, wie Vollkornprodukte oder Hülsenfrüchte, Lebensmittel mit hochwertigem Eiweiß, wie weißer Fisch oder Hühnerbrust, und auch Produkte mit einer großen „Füllmenge“, wie grüner Salat oder Bohnensuppe.

Diese machen lange satt, halten den Blutzuckerspiegel stabil und schützen damit vor Heißhungerattacken. In diesem Sinne: Lassen Sie es sich schmecken!

Besser leben, besser essen - so geht´s! Das neue Gesundheitsmagazin der Kleinen Zeitung Foto ©

Das Magazin Dies ist ein Auszug aus dem aktuellen Magazin der Kleinen Zeitung: „Besser leben, besser essen - so geht's!“ ist Ihr Begleiter zu einem gesünderen und entspannteren Leben. 72 Seiten. 9,90 Euro. Erhältlich in allen Büros der Kleinen Zeitung, in ausgewählten Trafiken. www.kleinezeitung.at/shop