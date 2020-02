Die Wahrscheinlichkeit für eine großflächige Übertragung des Coronavirus in der EU wird als gering eingeschätzt. Trotzdem kann es nicht schaden, sich vorab zu informieren, was man selbst im Fall einer Pandemie tun kann und was Arbeitgeber tun können - die Fakten dazu.

Mit Wissen vorsorgen

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) schätzt die Wahrscheinlichkeit für eine großflächige Übertragung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der EU als gering ein.

Trotzdem wird eine COVID-19-Pandemie vorsorglich thematisiert. Was ist eine Pandemie überhaupt? Was können Arbeitgeber, Organisationen und was kann jeder Einzelne von uns tun?

1. Das kann man selbst tun

Zum einen kann man mithelfen, die Infektionskette zu unterbrechen. Coronaviren werden durch Tröpfcheninfektion weitergegeben, das Virus vermehrt sich im Rachen. Von dort können laut Sciene Media Center die Erreger schneller als aus der Lunge wieder aus dem Körper freigesetzt werden, etwa durch Niesen, Husten oder Schnäuzen. "So kann SARS-CoV-2 wieder auf Oberflächen gelangen und dort per Schmierinfektion über die Hände an Schleimhäute geraten und andere infizieren."

selbst und andere vor Ansteckung: Regelmäßiges, häufiges, sorgfältiges Händewaschen - mindestens 20 Sekunden mit Seife, bis zum Handgelenk.und Umarmung vermeiden.(Mund, Augen, Nase) nicht mit den Fingern berühren, wenn man sich vorher nicht die Hände gewaschen hat. Und: Niesen in die Armbeuge, nicht in die Hände.

Atemmasken bieten Gesunden wenig Schutz, sagen die Experten. Man fährt sich häufiger ins Gesicht und "die Befeuchtung der Maske durch kondensierte Atemluft soll den Barriereschutz schon nach etwa 20 Minuten aufheben." Zur Gewohnheit könnte in der Schnupfenzeit generell das Drücken von Fahrstuhlknöpfen mit den Knöcheln statt Fingerspitze werden.

Offene Fragen Coronavirus-Hotline der AGES unter der Tel. 0800 555 621 oder die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450.

Verdichten sich die Hinweise auf eine Pandemie, sollte man vor allem auf eine ausreichende Monatsmenge anachten, wenn man sie braucht. Außerdem sollte man sich ein paar nicht-verderbliche Lebensmittel anlegen und sich Gedanken über zusätzlichen Schutz und Fürsorge nahestehender Freunde, Verwandter und Familienmitglieder machen.

Was ist eine Pandemie? Von einer Pandemie spricht man, wenn sich eine Krankheit länder- und kontinentalübergreifend ausbreitet. Auch Influenzaviren lösten schon Pandemien aus. Eine Grippewelle bei der etwa zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung infiziert werden, und die meist lokal begrenzt bleibt, wird als Influenza-Epidemie bezeichnet. Es gab aber auch schon Influenza-Pandemien wie die Schweinegrippe.

2. Das können Arbeitgeber tun

... kranke oder gefährdete Mitarbeiter aktiv ermutigen, zu Hause zu bleiben und Homeoffice anbieten. Außerdem sollten Mitarbeiter, die bei der Ankunft zur Arbeit akute Symptome einer Atemwegserkrankung (zum Beispiel Husten, Atemnot) zu haben scheinen oder tagsüber krank werden, von anderen Mitarbeitern getrennt und sofort nach Hause geschickt werden.

Wichtig, erklären die Experten des Centers for Disease Control an Prevention, wäre es auch, Atemwegs- und Handhygiene durchzusetzen, eine routinemäßige Reinigung der Umgebung durchführen zu lassen und Mitarbeitern vor einer Reise zu raten, die neuesten Leitlinien und Empfehlungen für jedes Land zu studieren. Im Gegenzug sind Arbeitnehmer gefragt, den oder die Vorgesetzten zu benachrichtigen, wenn bei einer Reise oder eines vorübergehenden Einsatzes eine Erkrankung auftritt.

Mitarbeiter, denen es gut geht, die aber ein krankes Familienmitglied mit COVID-19 zu Hause haben, sollten ebenfalls ihren Vorgesetzten benachrichtigen.

3. Wieder gesund? Anderen helfen!

Nach überstandener COVID-19-Erkrankung ist man immun gegen den Erreger. Daher kann die Wohnung verlassen und sich freiwillig melden, etwa für andere Botengänge übernehmen und einkaufen.