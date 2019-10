Facebook

Eine Million Frauen in Österreich sind berechtigt, an der Mammografie zur Brustkrebs-Vorbeugung teilzunehmen. Doch nur 40 Prozent nehmen dieses Recht in Anspruch. Dabei ist Brustkrebs mit 5200 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Krebsursache bei Frauen. Besonders bei den 40- bis 50-Jährigen sei die Tendenz steigend, weist Radiologin Elvira Bajzat vom Brustzentrum Kärnten im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit bei einem Pink-Ribbon-Frühstück auf die Notwendigkeit der Früherkennung hin.