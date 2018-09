Von 19. bis 21. September finden in Keutschach die 25. Gesundheitstage statt. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema "Gesund altern".

Robert Schmidhofer hat die Gesundheitstage vor 25 Jahren in die Region gebracht © KLZ/Markus Traussnig

Bewegung, Ernährung und Entspannung sind die drei Säulen, die seit jeher bei den Gesundheitstagen in Keutschach/Maria Wörth eine große Rolle spielen. Der Reifnitzer Allgemeinmediziner und Sportarzt Robert Schmidhofer hat die Gesundheitstage vor 25 Jahren in der Region etabliert. "In der Praxis ist es nicht möglich, im Gespräch mit dem Patienten umfassend über medizinische Themen zu informieren", spricht Schmidhofer über die Beweggründe. Fanden die Vorträge und Workshops anfänglich an zwei Tagen statt, so wurde aufgrund des großen Echos schon nach wenigen Jahren auf drei Tage erweitert.

