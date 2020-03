Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Coach Bernd Marl hat Übungen für jene zusammengestellt, die im Homeoffice arbeiten – eine Kampfansage an Rückenschmerzen.

Da man aufgrund des Coronavirus soziale Kontakte so gut wie möglich meiden sollte, sind viele nicht nur in Fitnessbelangen, sondern auch bei der Arbeit auf ihre eigenen vier Wände beschränkt. Deswegen wird in vielen Fällen der Küchen- zum Arbeitstisch und der Arbeitende zum vorübergehenden Schmerzpatienten.