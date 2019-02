Je weiter man den Vierziger hinter sich lässt, desto sensibler werden Zellen, Organe und Abwehrkräfte. Cholesterin an sich ist nicht schlecht. Dennoch spricht man von „gutem HDL-Cholesterin“ und von „schlechtem LDL-Cholesterin“. Zu viel LDL-Cholesterin wird deshalb gefährlich, weil es mit anderen Stoffen aus dem Blut zu unerwünschten Belägen in den Arterien führen kann. Bei massiven Einlagerungen verengen sich Blutgefäße und das kann zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Je mehr Risikofaktoren das Herz also zu verkraften hat, desto niedriger sollte der LDL-Cholesterinwert sein. Deshalb nie vergessen: Pflanzliche Lebensmittel enthalten kein Cholesterin.