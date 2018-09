Das Geheimnis liegt in der Kraft

Facebook

Gezieltes, ­regelmäßiges Krafttraining reduziert den altersbedingten Muskelabbau deutlich © Mladen

Ein Spruch, der das Gesundheitsbewusstsein des Mannes kritisch auf die Schaufel nimmt, lautet: „Männer fühlen sich topfit, bis sie tot umfallen.“ Nun, da ist schon etwas dran, denn Mann hat die (gefährliche) Gabe, körperliche und psychische Warnsignale wunderbar zu verdrängen. Der 50. Geburtstag ist für einen Mann nicht nur in puncto Lebensalter ein magischer Punkt, sondern laut Ärzten und Gesundheitsexperten auch für das gesunde Älterwerden eine Zäsur. Denn wer nicht allerspätestens mit 50 seinen (ungesunden) Lebensstil ändert, der läuft Gefahr, von den natürlichen Alterserscheinungen überrollt zu werden. Diese treffen zwar alle Männer, ließen sich aber mit einem einfachen Rezept massiv verzögern und lindern: Sport!

Ja, so einfach ist das! Das Herz, die Lunge, die Arterien und Gefäße und nicht zuletzt die Knochen lechzen nach jener gesunden sportlichen Belastung, die sie fit hält. Und es ist nie zu spät: Schon nach wenigen Wochen lassen sich erste positive Effekte messen. Bei sportlicher Belastung denken viele vordergründig ans Ausdauertraining: Laufen, Radfahren etc. Dem hält aber der Fitnesstrainer vieler Prominenter in den besten Jahren, Jörn Giersberg, entgegen: „Training ist in diesem Alter ein Pflichtprogramm – aber nur das Richtige: Denn ab 50 wird das Krafttraining viel wichtiger als das Herz-Kreislauf-Training.“ Was natürlich nicht heißt, dass Mann letzteres einstellen soll – doch empfiehlt sich eine gewisse Reduktion (vor allem keine „Exzesse“ mehr) bzw. ein bewusster Umstieg auf Sanfteres, beispielsweise auf Nordic Walking, Langsamlaufen oder Wandern. Diese eignen sich auch gut als Einstieg in ein (wieder) bewegtes Leben.

Ideal im Alter: Rudern verbindet Belastung und Entlastung bei intensiven, runden Bewegungen Foto © Fedarovich

Warum das Krafttraining ab (eigentlich auch schon vor) 50 so wichtig ist, erklärt der Experte so: „Schon mit dem 30. Lebensjahr beginnt der Körper langsam Muskelmasse abzubauen. Mit 50 liegt der Wert bei rund zehn Prozent pro Lebensjahrzehnt. Doch mit gezieltem, regelmäßigem Muskeltraining lässt sich dieser deutlich reduzieren.“ Stellt sich die Frage, welche Sportarten diesem Ziel entgegenkommen? Der Fitness­profi schickt Männer ab 50 aufs und ins Wasser sowie ins Fitnessstudio. Die für ihn optimalen Kombinationen sind: Kraftsport mit Schwimmen oder Kraftsport mit Rudern. Weil damit gemeinsam Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit trainiert würden – und das ­alles ohne Gelenkverschleiß. Und er ergänzt noch einen dritten – wenig überraschenden – Faktor, der den Anti-Aging-Effekt verstärkt: gesundes, moderates Essen.

Männerleiden ab 50 Prostata: Bei rund der Hälfte der Männer über 50 Jahren bildet sich eine gutartige Vergrößerung der Prostata (Vorsteherdrüse) aus. Deren Wachstum führt dazu, dass die Harnröhre zusammengedrückt wird und aus einem kräftigen Urinstrahl nach und nach ein Tröpfeln wird. Versiegt der Harnfluss im Ex­tremfall ganz, dann ist eine ärztliche Behandlung unumgänglich. Der Prostatakrebs ist der häufigste Krebs bei Männern und die zweithäufigste Todesursache aufgrund von Krebs nach Lungenkrebs. Die Häufigkeit nimmt mit dem Alter zu. Erektionsstörungen: Häufig werden sie den so genannten „Wechseljahren des Mannes“ zugeschrieben, einhergehend mit einem niedrigen Testosteronwert. Welchen Einfluss dieser in der Regel zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr sinkende Wert auf den älter werdenden Mann hat, daran scheiden sich die medizinischen Geister. Dem Testosteronmangel werden auch negative Einflüsse auf das vegetative Nervensystem sowie auf das Herz- und Kreislaufsystem nachgesagt. In einer Studie (publiziert im New England Journal of Medicine) wurden rund 3300 Männer – aus acht europäischen Ländern und zwischen 40 und 79 Jahre alt – auf 32 Beschwerden, die auf niedrige Testosteronwerte zurückgeführt werden, untersucht. Sie kam zum Schluss, dass diese Symptome nur wenig bzw. selten mit dem Testosteronwert zu tun haben. Alles in allem: Sein Einfluss auf altersbedingte Veränderungen des Mannes bleibt umstritten. Sicher ist aber: Übergewicht, Rauchen, Medikamenten- und Alkoholmissbrauch sind der ­Potenz des Mannes gewiss nicht förderlich. Blasenschwäche: Jeder zehnte Mann macht irgendwann in seinem Leben Erfahrung mit Blasenschwäche. Es gibt viele Ursachen dafür, die häufigste ist eine Vergrößerung der Prostata. Lungenkrebs: Er ist zwischen 50 und 75 die häufigste Todesursache beim Mann. Größter Riskiofaktor: das Rauchen. Herz-Kreislauf: Das Risiko für Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall steigt für Männer schon ab 40 dramatisch. Was tun? Stress reduzieren, fettarm essen, ausreichend schlafen und täglich frische Luft tanken.