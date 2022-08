Auch Hunde können sich scheinbar mit Affenpocken infizieren – das bestätigt eine Veröffentlichung im medizinischen Fachmagazin "The Lancet". Darin wird der Fall eines vierjährigen Windhundes aus Frankreich vorgestellt, der sich wohl bei seinen Besitzern angesteckt haben dürfte. Bei dem Hund wurden Pusteln und Geschwüre an verschiedenen Körperstellen entdeckt – so etwa im Bauchbereich.