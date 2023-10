Wie der Wellnesshotelführer "Relax Guide" anlässlich seiner 25. Ausgabe feststellte, ist die Zahl der Betriebe in Österreich erstmals

rückläufig. "Seit Beginn unserer Erhebungen im Jahr 1999 stieg die

Zahl der Wellnesshotels Jahr für Jahr an. Allerdings beobachten wir

erstmals seit 25 Jahren mehr Hotelschließungen als Neueröffnungen", sagte Herausgeber Christian Werner.

Im ersten Guide gab es in Österreich 280 Betriebe mit

Spa-Angebot, die Zahl wuchs über die Jahre stetig bis auf weit über

1.000 Häuser. Dann kamen Corona-Maßnahmen, Lockdowns, Krieg und Arbeitskräftemangel: Seit 2020 beobachten wir einen deutlich

wachsenden Trend bei den Schließungen", so Werner. Für 2023 weist der neue Guide den "traurigen Rekord von 22 Schließungen aus".

Angebot wird verringert

Neben den Häusern, die im Jahr 2023 den Betrieb einstellen

mussten, sahen sich zudem Werner zufolge viele weitere gezwungen, ihr Angebot zu verringern. So haben rund 45 Prozent die in der Branche übliche Dreiviertelpension (Halbpension mit Light Lunch und Nachmittagsjause) auf reine Halbpension reduziert. Vielfach wurde auch der Umfang der Dreiviertelpension verringert. "Die Anzahl jener Häuser, die nur noch Nächtigung mit Frühstück ohne Halbpension anbieten, ist um knapp 50 Prozent gestiegen", so der Herausgeber.

Dem gegenüber steigen die Preise weiterhin an. Für ein

Doppelzimmer mit Halbpension muss der Gast in Österreich

durchschnittlich um 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr zahlen. "Da

liegt für Österreich zwar unter der aktuellen Inflationsrate, die

Branche konnte jedoch in den vergangenen Jahrzehnten stets Preise weit über dem Verbraucherpreisindex durchsetzen", so Werner. In Einzelfällen machte die Preissteigerung sogar bis zu 30 Prozent aus. "Kein Wunder daher, dass viele Gäste ihre Freizeitgestaltung mittlerweile überdenken und den Urlaub anderswo buchen", sagte der Herausgeber. Zudem sei es gerade jetzt nötig, den Gästen im Vorfeld der Buchung "kompetente, ungeschönte Orientierungshilfe zu bieten".

2.300 Hotels im Test

Für die Jubiläumsausgaben des "Relax Guide" wurden mehr als 2.300 Wellness- und Gesundheitshotels in Österreich, Deutschland und Südtirol anonym getestet, kommentiert und die besten mit bis zu vier Lilien ausgezeichnet.