Es war die letzte Pressekonferenz, die Juliane Bogner-Strauß in ihrer Funktion als steirische Gesundheitslandesrätin absolvierte, kurz danach gab sie ihren Rücktritt bekannt. Das Thema der Pressekonferenz: "mobiRem", ein Pilotprojekt, das älteren, erkrankten Personen nach einem Aufenthalt im Krankenhaus eine bessere Versorgung zukommen lassen soll. Der sperrige Name "mobiREM" steht dabei für mobile geriatrische Remobilisation. Seit 2017 wurde diese Initiative von der Kages als Pilotprojekt am LKH Graz II, Standort Hörgas aufgebaut. Nun wird dieses in drei Stufen auf die gesamte Steiermark ausgeweitet.

Um was geht es konkret? Müssen ältere Menschen aufgrund einer Infektion, einem Unfall oder eines Eingriffs im Spital verbringen, benötigen sie danach Unterstützung, um ihre Beweglichkeit zu verbessern. Dies nennt man Remobilisation. "mobiREM" soll nun ermöglichen, dass diese Unterstützung in den eigenen vier Wänden der Betroffenen stattfinden kann. "Es geht darum, den Menschen so früh wie möglich zu helfen. Denn je früher man beginnt, umso höher kann der Mobilisierungsgrad sein, der erreicht werden kann", erklärt Josef Harb (ÖGK Steiermark). Die Menschen werden also entweder ambulant oder zu Hause versorgt werden, anstatt stationär.

Haus- bzw. Spitalsärzte weisen zu

Die Kosten werden sich pro Jahr vorerst auf vier Millionen Euro belaufen, erklärt Michael Koren, Geschäftsführer des Gesundheitsfonds Steiermark. Zwei Drittel der Kosten wird seine Organisation übernehmen, ein Drittel wird von der ÖGK kommen. In der ersten Ausbaustufe sind die Kages, das Krankenhaus der Elisabethinnen und die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz beteiligt, in folgenden Bezirken erfolgt der Start mit Oktober 2023: Graz, Graz-Umgebung, Voitsberg, Deutschlandsberg und Bad Radkersburg.

Und wie kommen die Betroffenen nun zu diesen Leistungen, die ein Team aus Ärztinnen und Ärzten, Physio- und Ergotherapeutinnen sowie Sozialarbeitern erbringen wird? Die Zuweisung kann ein niedergelassener Arzt bzw. die behandelnden Ärztinnen in Spitälern durchführen. Dabei stellt "mobiREM" ein ergänzendes Angebot dar, die ärztliche Betreuung bleibt im niedergelassenen Bereich. Pro Patientin bzw. Patient sind 30 Einheiten vorgesehen, in der Planung geht man je nach individuellen Bedürfnissen von zwei bis drei Besuchen pro Woche aus. Geplant sind demnach 17 Stützpunkte mit rund 178 Therapieplätzen für 2300 erwartete "mobiREM"-Fälle pro Jahr.