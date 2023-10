Millionen Leben wurden durch die Forschung von Katalin Karikó und Drew Weissman gerettet. So lautet die Begründung des Nobelkomitees für die Vergabe des Medizinnobelpreises an die Biochemikerin und den Immunologen. Ihre Grundlagenforschung über Jahrzehnte hinweg hat die Impfstoffentwicklung in beispielloser Geschwindigkeit möglich gemacht. Mittlerweile wurden seit 2021 über 13 Milliarden Dosen eines Covid-Vakzins verabreicht, ein überwiegender Teil davon mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer sowie Moderna. Der Schutz durch die Impfungen war mitverantwortlich dafür, dass rigorose Schutzmaßnahmen aufgehoben werden konnten und wir als globale Gesellschaft wieder "ins Leben" zurückkehren konnten. Ja, man kann sich immer noch mit dem Virus anstecken, aber schwere Verläufe wurden massiv minimiert. Und ja, auch diese Impfungen haben Nebenwirkungen. So wie viele andere Medikamente.